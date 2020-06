Diventa socio RS (entro il 29 giugno!). Mettiti l’anima in guerra.

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Parlare oggi di appartenenza evoca ai più un compromettente populismo tribale, o nel migliore dei casi l’adolescenziale adesione ad una sottocultura di dubbio valore.

Ma, anche restringendo il campo all’ambito cattolico, è sempre più frequente trovare persone che si sentono ormai sciolte da ogni raggruppamento, da ogni affiliazione, che per un motivo o per l’altro va loro sempre più stretta.

Eppure, chi ha studiato l’animo umano riconosce nel bisogno di appartenenza una necessità così primaria da collocarsi appena al di sopra dei bisogni fisiologici e di sicurezza!

Non c’è dunque da stupirsi se oggi più che mai, nel deflagrante e desolante contesto di crisi nella Chiesa, l’insopprimibile spinta a trovare un’appartenenza sia sempre più feroce quanto più insoddisfatta. La gerarchia cattolica appare la paradossale e disturbante ombra distopica di se stessa, congregazioni e movimenti sono per lo più allo sbando o in pieno tracollo demografico.

Chi sopravvive? Qualche sparuta isola di cattolicesimo refrattario resiste, e Radio Spada è una di queste. Un’isola completamente indipendente e genuinamente integrale.

Tesseratevi con noi, diventate Soci dell’Associazione Edizioni Radio Spada. Parteciperete in modo fattivo a:

– un’azione di apostolato della buona stampa;

– l’organizzazione e il coordinamento di eventi e incontri di militanza;

– la costante operazione di controcultura su tutti i canali online e social;

– formare e formarvi, informare e informarvi senza bruciare alcun grano d’incenso a padrini o padroni di oggi.

Come fare? Semplicissimo, leggete qui.

Affrettatevi però! La campagna Soci 2020 si concluderà il 29 giugno p.v.

Siete stanchi di consorterie polverose? Venite tra i pirati di Radio Spada.

Siete stanchi di attivismi brulicanti e inconcludenti? Venite a coniugare contemplazione e azione in Radio Spada.

Siete stanchi di andare in parrocchia? Fate gasolio e preparatevi a macinare kilometri come facciamo in Radio Spada.

Siete stanchi di edificare sulla sabbia? Fondate sulla roccia la vostra anima insieme a noi di Radio Spada.

Siete stanchi di dover compiacere tutti? Qui diciamo cose scomode e impopolarissime, ma nella forma più accattivante. Venite in Radio Spada

