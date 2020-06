La CEI batte un (mezzo) colpo: “No a nuova legge contro omofobia”. Ma gli argomenti sono deboli

Connect on Linked in

Religious protestors at a pride parade in Jerusalem, Israel, with a sign that reads, “Homo sex is immoral (Lev. 18/22)”. The association of homosexual sex with immorality or sinfulness is seen by many as a homophobic act. Modificata da: Benj / CC BY

Pio IX (e con lui successori e predecessori), se avesse visto questo comunicato, lo avrebbe gettato nel camino. Lo spirito che anima le righe della nota della presidenza CEI contro una nuova legge anti-omofobia sono di un’orizzontalità mondana inquietante: tutto si declina in termini liberali, senza un barlume di ambizione spirituale, senza un cenno alla verticalità e al fine autentico dell’uomo, insomma tutto impregnato dell’idea di libertà opposta a quella espressa nel Sillabo. Del resto, non ci si poteva aspettare di più. Un testo veramente modesto. Per chi ha voglia di leggerlo, lo riportiamo dal sito originale:

“Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde”, sottolinea Papa Francesco, mettendo fuorigioco ogni tipo di razzismo o di esclusione come pure ogni reazione violenta, destinata a rivelarsi a sua volta autodistruttiva.

Le discriminazioni – comprese quelle basate sull’orientamento sessuale – costituiscono una violazione della dignità umana, che – in quanto tale – deve essere sempre rispettata nelle parole, nelle azioni e nelle legislazioni. Trattamenti pregiudizievoli, minacce, aggressioni, lesioni, atti di bullismo, stalking… sono altrettante forme di attentato alla sacralità della vita umana e vanno perciò contrastate senza mezzi termini.

Al riguardo, un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona, contenute nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, fa concludere che esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio.

Questa consapevolezza ci porta a guardare con preoccupazione alle proposte di legge attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati contro i reati di omotransfobia: anche per questi ambiti non solo non si riscontra alcun vuoto normativo, ma nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni.

Anzi, un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare la discriminazione – si finirebbe col colpire l’espressione di una legittima opinione, come insegna l’esperienza degli ordinamenti di altre Nazioni al cui interno norme simili sono già state introdotte. Per esempio, sottoporre a procedimento penale chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una mamma – e non la duplicazione della stessa figura – significherebbe introdurre un reato di opinione. Ciò limita di fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso.

Crediamo fermamente che, oltre ad applicare in maniera oculata le disposizioni già in vigore, si debba innanzitutto promuovere l’impegno educativo nella direzione di una seria prevenzione, che contribuisca a scongiurare e contrastare ogni offesa alla persona. Su questo non servono polemiche o scomuniche reciproche, ma disponibilità a un confronto autentico e intellettualmente onesto.

Nella misura in cui tale dialogo avviene nella libertà , ne trarranno beneficio tanto il rispetto della persona quanto la democraticità del Paese.

La Presidenza della CEI

Roma, 10 giugno 2020

