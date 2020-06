La litanie del Sacro Cuore

Le Litanie del Sacratissimo Cuore di Gesù, composte di trentatré invocazioni, furono approvate nella loro forma definita da Sua Santità Leone XIII il 2 aprile 1899. Il Sommo Pontefice Pio XI le arricchì di un’indulgenza di sette anni e di un’indulgenza plenaria alle solite condizioni se dette indulgenze con i versetti e l’orazione vengono recitate piamente per un mese intero.

Kýrie, eléison.

Christe, eléison.

Kýrie, eléison.

Christe, audi nos.

Christe, exáudi nos.

Pater de cælis, Deus, miserére nobis.

Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis.

Spíritus Sancte, Deus, miserére nobis.

Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis.

Cor Jésu, Fílii Patris ætérni, miserére nobis.

Cor Jésu, in sinu Vírginis Matris a Spíritu Sancto formátum, miserére nobis.

Cor Jésu, Verbo Dei substantiáliter unítum, miserére nobis.

Cor Jésu, maiestátis infinítæ, miserére nobis.

Cor Jésu, templum Dei sanctum, miserére nobis.

Cor Jésu, tabernáculum Altíssimi, miserére nobis.

Cor Jésu, domus Dei et porta cæli, miserére nobis.

Cor Jésu, fornax ardens caritátis, miserére nobis.

Cor Jésu, justítiæ et amóris receptáculum, miserére nobis.

Cor Jésu, bonitáte et amóre plenum, miserére nobis.

Cor Jésu, virtútum ómnium abýssus, miserére nobis.

Cor Jésu, omni láude digníssimum, miserére nobis.

Cor Jésu, rex et centrum ómnium córdium, miserére nobis.

Cor Jésu, in quo sunt omnes thesáuri sapiéntiæ et sciéntiæ, miserére nobis.

Cor Jésu, in quo hábitat omnis plenitúdo divinitátis, miserére nobis.

Cor Jésu, in quo Pater sibi bene complácuit, miserére nobis.

Cor Jésu, de cúius plenitúdine omnes nos accépimus, miserére nobis.

Cor Jésu, desidérium cóllium æternórum, miserére nobis.

Cor Jésu, pátiens et múltæ misericórdiæ, miserére nobis.

Cor Jésu, dives in omnes qui ínvocant te, miserére nobis.

Cor Jésu, fons vítæ et sanctitátis, miserére nobis.

Cor Jésu, propitiátio pro peccátis nostris, miserére nobis.

Cor Jésu, saturátum oppróbriis, miserére nobis.

Cor Jésu, attrítum propter scélera nostra, miserére nobis.

Cor Jésu, usque ad mortem obœdiens factum, miserére nobis.

Cor Jésu, láncea perforátum, miserére nobis.

Cor Jésu, fons totíus consolatiónis, miserére nobis.

Cor Jésu, vita et resurréctio nostra, miserére nobis.

Cor Jésu, pax et reconciliátio nostra, miserére nobis.

Cor Jésu, víctima peccatórum, miserére nobis

Cor Jésu, salus in te sperántium, miserére nobis.

Cor Jésu, spes in te moriéntium, miserére nobis.

Cor Jésu, delíciæ sanctórum ómnium, miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.



V. Jésu, mitis et húmilis corde

R. Fac cor nostrum secúndum cor tuum.



Orémus.

Omnípotens sempitérne Deus, réspice in cor dilectíssimi Fílii tui, et in láudes et satisfactiónes quas in nómine peccatórum tibi persólvit, iísque misericórdiam tuam peténtibus tu véniam concéde placátus, in nómine ejúsdem Fílii tui Jésu Christi: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, sæcula sæculórum. Amen.

Signore, pietà.

Cristo, pietà.

Signore, pietà.

Cristo, ascoltaci.

Cristo, esaudiscici.

Padre celeste, Dio, abbi pietà di noi.

Figlio Redentore dei mondo, Dio, abbi pietà di noi.

Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi.

Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, Figlio dell’Eterno Padre, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Madre, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, maestà infinita, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, tempio santo di Dio, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, tabernacolo dell’Altissimo, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, fornace ardente di amore, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, colmo di bontà e di amore, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, degnissimo di ogni lode, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, ove sono tutti i tesori di sapienza e di scienza, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, ove abita tutta la pienezza della deità, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, dalla cui pienezza tutti abbiamo ricevuto, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, paziente e misericordioso, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, propiziazione per nostri peccati, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, ricolmato di oltraggi, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, vittima per i peccatori, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, speranza di chi muore, abbi pietà di noi.

Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi, abbi pietà di noi.

Agnello di Dio che togli i peccati dei mondo, perdonaci, Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati dei mondo, esaudiscici, Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati dei mondo, abbi pietà di noi.



V. Gesù, mite ed umile di cuore.

R. Fa’ il nostro cuore simile al tuo.



Preghiamo

Dio onnipotente e sempiterno, guarda al Cuore del tuo dilettissimo Figliuolo, e alle lodi e alle soddisfazioni che esso ti ha innalzato e perdona clemente a tutti coloro che ti chiedono misericordia nel nome del medesimo tuo Figliuolo Gesù Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te, in unità con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Così sia.













