(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Foto tratte dalla pagina FB dell’iniziativa: Mariánský sloup v Praze na StaromÄ›stském námÄ›stí

Simbolo della fede cattolica di un popolo, elevata in ringraziamento per la protezione alla città nel 1650.

Distrutta dai nazionalisti nel 1918 in quanto reliquia “asburgica”, rimase assente dalla piazza per tutto l’arco del comunismo e per gli anni successivi fino ad oggi.

Ora, da giugno, torna a regnare su Praga.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet