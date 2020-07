🔴 Nota di chiarimento per alcune recenti affermazioni su “omofobia”, Mons. Viganò e Radio Spada

Connect on Linked in

In data 26 luglio 2020, il portale LGBT Gayburg, reiterado quanto già esposto a nostro carico nei giorni precedenti, ha voluto aggiungere una serie di affermazioni che pare necessario chiarire.

Scrivono:

In un’intervista rilasciata al solito Marco Tosatti, ossia al vaticanista che da anni è impegnato nella promozione dell’odio omofobico per conto delle ricche lobby integraliste, il solito Carlo Maria Viganò è tornato ad offrire la sua falsa testimonianza a danno delle minoranze. In qualità di leader dei separatisti che vogliono instaurate quello che Radio Spada chiama “stato cristiano” in un preoccupante parallelo con lo stato islamico, il sacerdote è tornato a sostenere che Papa Francesco abbia insabbiato i casi di pedofilia […]

Risulta opportuno precisare:

che Radio Spada conferma di auspicare l’instaurazione legale di uno Stato Cattolico, nelle modalità prescritte dalla dottrina della Chiesa (vedere quanto già detto qui: Nel fronte LGBT c’è chi si inquieta: “Radio Spada sogna l’instaurazione di uno Stato Cattolico”); che non abbiamo prove per le quali si possa identificare la posizione di Mons. Viganò con la nostra, in materia di insaturazione eventuale di uno Stato Cattolico; né possiamo presumere – in modo specifico – che l’arcivescovo dica ciò dice in qualità di leader di chi spera in un’ordine socio-politico pienamente cristiano. Possiamo ben sperare, alla luce del cammino recentemente compiuto, che Mons. Viganò aderisca a quanto insegnato dalla Chiesa in materia di rapporti con l’autorità civile, ma alla questione può rispondere solo lui. in funzione di quanto appena detto, è bene aggiungere che non ci risulta esistano leader riconosciuti del variegato arcipelago “tradizionalista” (usiamo volontariamente queste termine un po’ riduttivo e giornalistico). Meno che mai fantomatici fronti separatisti (Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, Mc 14). per l’aspetto “omofobia”, rimandiamo a quanto pubblicato sul blog nelle ultime settimane (in relazione all’attualità ) e al materiale presente in RS-Encyclopædia per le questioni generali.

