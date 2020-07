Connect on Linked in

Foto di nickgesell da Pixabay

Non poche fonti stampa, con informazioni che filtrano dal ministero della Salute parlano di possibile proroga dello stato d’emergenza Covid fino al 31 dicembre 2020. Qui ad esempio AdnKronos.

La cosa pare ancora in via di definizione ma l’annuncio è stato sufficiente per far esplodere il dibattito sui social.

