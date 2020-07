Agosto. Il mese del Cuore Immacolato di Maria

Agosto è un mese particolarmente mariano: il 5 si festeggia Santa Maria della Neve a ricordo della dedicazione della Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore da parte di papa Liberio; il 15 cade la gran solennità dell’Assunzione; il 22 la festa del Cuore Immacolato. E questo è l’oggetto proprio della devozione agostana. Di seguito forniamo alcune indicazione per ben celebrarla a gloria di Gesù e Maria e a profitto della nostra anima per vivere secondo i loro Cuori.

Dall’Enchiridion Indulgentiarum (1952):



– Ai fedeli che reciteranno devotamente in qualsiasi tempo dell’anno alcune preci in onore del Purissimo Cuore di Maria, col proposito di ripetere siffatto ossequio per nove giorni consecutivi, si concede: una sola volta ogni giorno, un’indulgenza di cinque anni; plenaria, alle solite condizioni, compiuta la novena (Pius IX, Audientia 3 ian. 1849; S. C. Episc. et Regul., 28 ian. 1850; S. C. Indulg., 26 nov. 1876; S. Paen. Ap., 29 apr. 1933).



– In qualsivoglia giorno del mese d’agosto, ai fedeli che faranno preghiere od altri pii esercizi in onore del Cuore Immacolato della beata Vergine Maria, si concede un’indulgenza di cinque anni ogni volta.

A coloro invero che col detto esercizio occuperanno tutto il detto mese: si concede, alle solite condizioni, l’indulgenza plenaria (S. C. S. Officii, 13 mart. 1913; S. Paen. Ap., 2 iun. 1935).



– Per l’invocazione “Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza mia” si concede: un’indulgenza di 300 giorni; plenaria, alle solite condizioni, se l’invocazione sarà ripetuta per un mese intero (S. C. Indulg., 30 sept. 1852).



– Per l’invocazione “O Cuore purissimo di Maria Vergine santissima, ottenetemi da Gesù la purità e l’umiltà del cuore” si concede: un’indulgenza di 300 giorni; plenaria, alle solite condizioni, se l’invocazione sarà ripetuta per un mese intero (S. Paen. Ap., 13 ian. 1922 et 23 apr. 1934).



– Per la recita dell’atto di consacrazione al Cuore Immacolato composto e formulato da Pio XII: indulgenza di tre anni; plenaria, alle solite condizioni, se l’atto sarà ripetuto integralmente per l’intero mese (Pio XII, Rescr. Secret. Status, 17 nov. 1942; exhib. docum., 19 nov. 1942).









