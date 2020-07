[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL BENDITO ESCAPULARIO DEL CARMEN, SEÑAL DE SALVACIÓN

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

Per approfondire leggi anche: https://sicutoves.blogspot.com/2020/07/triptico-para-imprimir-origenes-y.html

Per approfondire leggi anche: https://sicutoves.blogspot.com/2020/07/la-indulgencia-del-dia-del-carmen.html

EL BENDITO ESCAPULARIO DEL CARMEN, SEÑAL DE SALVACIÓN



El 16 de Julio de 1251, mientras San Simón Stock rezaba fervorosamente en su convento de Cambridge (Inglaterra), se le apareció Nuestra Señora revestida del hábito carmelita, portando en Sus brazos al Niño Jesús y extendiéndole un escapulario le dijo estas palabras:



“Recibe, queridísimo hijo, este Escapulario de tu Orden, señal de Mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los Carmelitas. Todo aquel que muera con él revestido, no arderá en las llamas del infierno. Él es, pues, una señal de salvación, una seguridad de paz y de eterna alianza.”



En 1314, la Madre de Dios se apareció nuevamente, esta vez al Papa Juan XXII, confirmando Su especial protección a los que usasen el Escapulario y prometiendo además que los libraría del Purgatorio el primer sábado después de la muerte.



Esto llevó a Pontífices, monarcas, religiosos de otras órdenes y personas de todas las condiciones a querer participar de este privilegio, recibiendo el Escapulario como un símbolo de devoción a María Santísima y de salvaguarda contra los enemigos del alma y del cuerpo.

“…Todos los Carmelitas por tanto, así los que militan en los claustros de la primera y segunda Orden como los afiliados a la Tercera Orden regular o secular y los asociados a las Cofradías que forman por un esencial vínculo de amor una misma familia de la Santísima Madre, reconozcan en este memorial de la Virgen un espejo de humildad y castidad; vean en la forma sencilla de su hechura un compendio de modestia candor; vean sobre todo en esa librea que visten día y de noche, significada con, simbolismo elocuente la oración con la cual invocan el auxilio divino; reconozcan, por fin en ella, su consagración al Corazón Sacratísimo de la Virgen Inmaculada, por Nos recientemente recomendada.

Además esta Madre piadosísima no dejará ciertamente de interceder ante Dios según la tradicional promesa del llamado Privilegio Sabatino para que aquellos de Sus hijos que hayan de expiar sus faltas en el Purgatorio, consigan cuanto antes el eterno descanso de la Patria.

En tanto como auspicio de divina protección y auxilio y en prenda de nuestra particular predilección impartimos a vosotros, amados hijos y a toda la Orden de los Carmelitas con grande afecto en el Señor, la Bendición Apostólica.”







(Papa Pío XII, 11 de Febrero de 1950, a los Padres Kiliano Lynch, Prior General de la Orden Carmelita de la Antigua Observancia y Silverio de Santa Teresa, Prepósito General de los Carmelitas Descalzos)

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet