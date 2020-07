[DIFUNDE TU FE CATOLICA] LA ÚLTIMA CRUZADA CATÓLICA: POR LOS DERECHOS Y EL HONOR DE DIOS

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

LA ÚLTIMA CRUZADA CATÓLICA: POR LOS DERECHOS Y EL HONOR DE DIOS

“Reviste, sí, la forma externa de una guerra civil, pero en realidad es una Cruzada. Fue una sublevación, pero no para perturbar, sino para restablecer el orden […]Ya no se ha tratado de una guerra civil, sino de una Cruzada por la Religión y por la Patria y por la Civilización”

Enrique Plá y Deniel, Obispo de Salamanca “Las dos Ciudades“, 30 de Septiembre de 1936

La Iglesia Católica en España aunó fuerzas en el Alzamiento Nacional del 18 de Julio de 1936. El mismo Romano Pontífice de entonces, el Papa Pío XI, bendijo y animó a los españoles que se levantaron contra el pérfido Gobierno de la República:



“Nuestra Bendición se dirige, de manera especial, a los que se han asumido la peligrosa tarea de defender y restaurar los Derechos y el Honor de Dios y de la Religión, que es como decir los derechos y la dignidad de las conciencias , condición antes y la más sólida de todo bienestar humano y civil”.



La neo-iglesia que surgió después del Concilio Vaticano II, reniega de todo aquello cobardemente, llegando a la locura de posicionarse a favor de los enemigos declarados de Dios, que son los mismos que odian a España. Por el contrario, los que queremos conservar y profesar la Fe Católica reconocemos y nos gloriamos de la valiente gesta de nuestros abuelos, donde a pesar de la sangre bendita de miles de Mártires, no hubo ni una sola apostasía, ni una tímida renuncia a la Fe de siempre… hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños que prefirieron permanecer Católicos antes que renunciar a la Doctrina de Nuestro Señor, a costa de su propia vida, que entregaron como inmolación antes que abjurar de Cristo y de Su Iglesia.

