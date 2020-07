[DIFUNDE TU FE CATOLICA] OFRECIMIENTO POR LAS ALMAS DEL PURGATORIO

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

OFRECIMIENTO POR LAS ALMAS DEL PURGATORIO

El Dogma de la Comunión de los Santos que recitamos en el Credo, nos enseña que aquellos Católicos que vivimos en la tierra, podemos beneficiarnos de las oraciones, buenas obras y sacrificios de todos los miembros de la Santa Iglesia que se encuentran en gracia de Dios.



Las Almas de los Bienaventurados del Cielo, interceden por nosotros ante el Trono de Dios y su intercesión nos concede gracias y ayuda espiritual; sin embargo, las Almas retenidas en el Purgatorio, sólo pueden esperar con paciencia los sufragios e indulgencias que por Ellas ofrezcamos sus seres queridos y la oración de los Santos e intercesión de la Virgen Nuestra Señora.



Por eso te animo que cada Lunes, tengas la Caridad de orar por las Almas del Purgatorio y que difundas este mensaje para conseguirle más amigos que se unan a esta necesaria devoción.





ORACIÓN AL PADRE ETERNO por el alivio y liberación de las Benditas Almas del Purgatorio

(Se puede recitar a diario, especialmente los Lunes) Padre Todopoderoso y Eterno: te ofrezco por las manos purísimas de Nuestra Señora, todas las Santas Misas celebradas hoy para Tu mayor Gloria y por la redención de las Benditas Almas retenidas en el Purgatorio.

Humildemente te suplico que tengas piedad de Ellas y les perdones sus pecados mediante los méritos de Tu amadísimo Hijo.

Para compensar la alabanza, el agradecimiento, el amor, el honor y los méritos que estas Almas omitieron manifestar y acumular en su vida terrenal, te ofrezco toda la alabanza, el amor, el honor, el agradecimiento y los sufrimientos con los que te honraba Tu Hijo mientras estaba en la tierra.

Como recompensa por todas las faltas y omisiones que estas Almas demostraron en este mundo, te ofrezco el celo fervoroso que profesó Tu Hijo Amado en sus obras, y en las obras que Él mismo renueva y alza hacia Ti en todas las Santas Misas.

Por la purificación de las manchas de los pecados que todavía persisten en las Benditas Almas del Purgatorio, te ofrezco la Sangre Divina que derramó Tu Hijo y que derrama cada día sobre nuestros Altares.



Como redención por todas las penas y castigos que sufren las Almas purgantes, te ofrezco la Dolorosa Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, que se renueva en el Santo Sacrificio de la Misa.

Finalmente, para poder apaciguar Tu rigorosa Justicia, te ofrezco todas las virtudes y méritos ejercidos y adquiridos por las Almas de Purgatorio durante su vida en la tierra, juntamente con las virtudes y méritos de la Virgen Santísima Nuestra Señora, de todos los Santos, Bienaventurados y Almas Víctimas que suplen los méritos y obtienen la liberación de aquellas Almas Benditas retenidas en la Cárcel de Amor que es el Purgatorio.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet