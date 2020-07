“I Papi da S. Pietro a Pio IX” di San G. Bosco: un libro che sfata miti e narra le glorie del Pontificato Romano

Connect on Linked in

>>> ordinabile qui: I Papi da San Pietro a Pio IX. Esempi e sintesi di fatti storici <<<

I Papi da San Pietro a Pio IX è un’opera attribuita a San Giovanni Bosco, del 1868: un piccolo gioello che tra affreschi di storia e testimonianze assortite, narra la gloria del Pontificato Romano.

Le Edizioni Radio Spada hanno voluto ripubblicare il testo aggiungendo al titolo non più l’espressione originaria “Fatti storici“, ma “Esempi e sintesi di fatti storici” proprio per ribadire che non siamo di fronte a una trattazione organica ma ad un agile volumetto (122 pagine, formato cabinet) ricco di spunti interessanti, raccolti dal grande santo piemontese. O almeno così si pensa dato che è stato originariamente pubblicato in ambito salesiano senza indicare esplicitamente l’Autore. Lo stile sembra quello di don Bosco e il libro viene abitualmente inserito tra i suoi.

Sono 30 i capitoletti, preceduti dalla Nota editoriale “Credere al Papato“, che questa volta è affidata al presidente dell’Associazione Edizioni Radio Spada, Piergiorgio Seveso.

Ricordando che fino al 31 luglio è in vigore l’offerta #estate2020 (5 libri a 49 euro, comprese spese di spedizione – raccomnadata tracciabile), presentiamo qui l’indice:

Nota delle Edizioni Radio Spada.

Credere al Papato p. 9 Prefazione originale p. 15 Capo I. Il primo Papa dà la sua vita per Gesù Cristo p. 17 Capo II. Lettera di S. Clemente

ai Corinzii p. 21 Capo III. Zelo dei Papi per la propagazione della luce Evangelica – Piccolo esercito che va a conquistare la Gallia p. 25 Capo IV. I Papi dinanzi agli Imperatori Ariani – Il Papa Liberio p. 29 Capo V. Munificenze dei Papi verso

le Chiese, S. Sisto III p. 33 Capo VI. S. Leone il Grande ferma

Attila e addolcisce Genserico p. 37 Capo VII. Esempio ammirabile

del distacco dagli onori p. 41 Capo VIII. Un esempio di modestia

e un orgoglio scandaloso p. 43 Capo IX. L’Inghilterra convertita p. 45 Capo X. Virtù e lavori di S. Gregorio

il grande p. 47 Capo XI. Il Papa S. Martino perseguitato per la fede p. 51 Capo XII. Parole di Gregorio III

a Leone Isaurico l’Iconoclasta p. 55 Capo XIII. Donazioni fatte alla Chiesa Romana. Potere temporale de’ Papi p. 57 Capo XIV. Inviolabilità, e legittimità del potere temporale del Papa – Vantaggi di questo potere temporale – Testimonianze di Bossuet, di Fleury e di Napoleone p. 59 Capo XV. A che servono i beni

della Chiesa p. 63 Capo XVI. I Papi ed i dominii dei Re

e S. Gregorio VII p. 65 Capo XVII. Sentimenti di due autori protestanti rispetto alla questione

precedente p. 69 Capo XVIII. Ritratto dell’Imperatore

Enrico p. 71 Capo XIX. Urbano II predica la prima crociata a Clermont p. 73 Capo XX. Riflessioni di due scrittori

sulle crociate. Servizi che, secondo questi autori, esse hanno reso alla società europea p. 77 Capo XXI. I Papi protettori delle scienze, delle lettere, delle belle arti,

e dell’industria p. 81 Capo XXII. Amore di Sisto V per le

belle arti p. 85 Capo XXIII. I Papi difendono la società cristiana contro la barbarie musulmana p. 89 Capo XXIV. L’eresia protestante.

Concilio di Trento p. 91 Capo XXV. Zelo dei papi per istendere la civilizzazione, per mezzo delle Missioni. Testimonianza di Buffon in favore delle Missioni p. 95 Capo XXVI. Ritratto di un missionario p. 99 Capo XXVII. I Papi lottanti contro lo spirito d’incredulità e contro lo spirito rivoluzionario – Pio VI e la rivoluzione francese p. 101 Capo XXVIII. Pio VII e l’imperatore Napoleone p. 105 Capo XXIX. Breve elogio di Pio VII p. 109 Capo XXX. La giornata di Pio IX p. 111 Varietà.

Ricordo linguistico monumentale p. 115

PAGINE 128 formato 12 cm x 16,5 cm

>>> ordinabile qui: I Papi da San Pietro a Pio IX. Esempi e sintesi di fatti storici <<<

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet