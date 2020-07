M. Battaglio di Progetto Gionata: “Col ddl Zan i vostri Rosari blasfemi saranno gli ultimi”

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Scrive come autore sul portale omosessualista Progetto Gionata e dal suo profilo Facebook avvisa:

Mi dispiace per il parroco di Lizzano ma questa è precisamente una di quelle azioni che, giustamente, la legge Zan potrebbe punire. Perché sfido chiunque a credere che si tratti davvero di una preghiera da non considerare come gesto provocatorio e di istigazione all’odio.Fateli pure, i vostri rosari blasfemi. Saranno gli ultimi.

L’esegesi giuridica forse non è né esatta né fine, ma l’aria che si respira è questa.

A prescindere dunque dalle valutazioni di Battaglio, ciò che si evince è che ciò che più agita questi soggetti non sono le manifestazioni con i cartellini per la “libertà di opinione” ma le preghiere.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet