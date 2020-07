Messaggi a Gloria.tv: “Fascisti, vi schianteremo”

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Solidarietà da Radio Spada.

Nel clima di isteria antifascista generale (a proposito: per una lettura cattolica ma disincantata di ciò che fu realmente il fascismo rimandiamo a Fascismi. Analisi, storie, visioni e L’opposizione magisteriale a fascismo, nazionalsocialismo, liberalismo e comunismo) gli atti strampalati iniziano a diventare un fenomeno piuttosto diffuso.

Gloria.tv ha ricevuto messaggi di feedback deliranti, uno con un’immagine di Joseph Stalin (alleato di Hitler ai tempi del patto Molotov-Ribbentrop), l’altro raffigurante una parata di antifa.

Questo il testo allegato:

“Ciao

Vi schianteremo

Gloria.tv Fascisti

Morirete.”

e

“Ciao

Siete dei veri razzisti e fascisti.”

L’emittente ha commentato:

Come potete vedere, i nemici di Cristo non sono persone gentili. Questo odio è solo la punta dell’iceberg. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di buoni amici. L’unità ci rende forti.

Quindi vi chiediamo gentilmente di tenere duro con noi, sostenendoci. Ormai ci sono rimasti pochi organi di stampa in cui si dice ancora la verità senza tentare di compiacere il nemico arrabbiato.

Per favore, considerate una generosa donazione estiva in favore di Gloria.tv, ma non solo, contiamo anche sulla vostra solidarietà e sulla vostra amicizia.

Invitiamo a leggere l’articolo completo qui.

