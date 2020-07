“Prete che ha sposato due donne si è dimesso spontaneamente”, ma c’è un ma…

Connect on Linked in

(Christian De Sica nei panni di don Rodofo Buro, Vacanze in America, 1984)

Aridatece don Buro, verrebbe da esclamare.

Poco fa abbiamo dato la notizia: Sant’Oreste (Roma): parroco “cattolico” chiede delega a sindaco e “sposa” in fascia tricolore due donne. E già arrivano le dimissioni spontanee.

Si è dimesso spontaneamente. Ha capito l’inopportunità e farà un periodo di riflessione e di verifica“, spiega all’Adnkronos il vescovo di Civita Castellana, mons. Romano Rossi.

Ma… c’è sempre un ma, almento quando ci sono in ballo le diocesi neomoderniste.

Il vescovo ha infatti precisato: Abbiamo dialogato a lungo, non si è trattato di una decisione di autorità. Non è incorso in nessuna censura, ha deciso che era opportuno dimettersi, […] non potrà fare il parroco a sant’Oreste ma una volta chiarite certe cose potrà fare tutto, quando sarà il momento, […] non erano sconosciute al parroco queste donne. Sono battezzate.

Ancora una volta siamo al tacon peor del buso.

Verrebbe da chiedere a questo vescovo che dialoga, che non ha preso decisione di autorità, che non ha fatto incorrere il prete in alcuna censura, e che anzi sostiene come l’intraprendete sacerdote potrà fare tutto, perché mai debba accettare una dimissione spontanea se il fatto è così derubricabile.

Se siamo nel campo della libera pausa di riflessione perché comunicarlo alle agenzie di stampa, bastava una pacca sulla spalla del prete e gli auguri alle “spose”.

Ma si sa: il bel tacer non fu mai scritto.

Soprattuto in casa modernista.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet