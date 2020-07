Rino Cammilleri “giubilato senza avviso” da Il Giornale: “i cattolici non tirano”, dice l’autore.

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Da Camilleri ci separa un mondo di idee, sia chiaro. Del resto, saremmo ingenerosi se non ne riconoscessimo il lavoro fatto in campo apologetico.

Sta di fatto che oggi è stato giubilato bruscamente da Il Giornale. Secco il commento Twitter dell’autore: Per quelli che mi seguono sul Giornale. Sono stato giubilato senza neanche avvisarmi dopo trent’anni. Si vede che nelle loro teste i cattolici “non tirano”. Boh, contenti loro… So che molti hanno protestato via mail con la direzione: li ringrazio da qui.

Che il ruolo dei “cattolici” per certa stampa – anche conservatrice o sovranista – sia quello del canarino nella gabbietta del salotto borghese (o quello dei corvi sul tetto), non è tuttavia notizia di oggi.

Solidarietà.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet