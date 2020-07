Sangue di Cristo, effuso in abbondanza, riversati su di noi!

Continuano le meditazioni sul Preziosissimo Sangue di Gesù del benemerito sacerdote oratoriano inglese, convertito dall’anglicanesimo, Frederick William Faber (1814-1863) offerte da fsspx.news

La nostra salvezza nasce dai meriti del Preziosissimo Sangue. – Quando l’amore è umile, chiede, su esempio di Davide, di essere lavato sempre più dalle sue iniquità; ma possiamo essere lavati dalle nostre iniquità solo nel Preziosissimo Sangue del nostro divino Redentore.

Quando l’amore è audace, chiede di essere infiammato dal fuoco che Gesù è venuto ad accendere sulla terra; ma solo il Preziosissimo Sangue può scaldare i nostri cuori e farli battere di amore per Gesù. Prendiamo quindi il Preziosissimo Sangue come soggetto del nostro studio attuale e studiamolo semplicemente e con amore, non tanto da diventare profondi teologi, sebbene la teologia profonda sia molto vicina alla santità eroica, ma in modo che i nostri cuori si accendano sempre di più dell’amore di Gesù Cristo.

C’è così tanto da dire, che non si può esaurire tutto ciò che si potrebbe dire; inoltre, siamo lontani dal sapere tutto. Quindi dobbiamo fare una scelta; sceglieremo questi sei argomenti: il Mistero del Preziosissimo Sangue, la sua Necessità, il suo Impero, la sua Storia, la Prodigalità con cui è stato effuso e infine la Devozione al Preziosissimo Sangue nella Chiesa.

Dobbiamo prendere un santo per guidarci sulla strada che stiamo per percorrere. Sarà questo grande imitatore di Gesù, l’apostolo San Paolo. La sua conversione fu una delle principali glorie del Preziosissimo Sangue.

Lodava e glorificava sempre il sangue di Gesù. Il suo cuore ne era pieno e la grazia poteva dargli ancora più ampiezza, in modo che potesse contenerlo maggiormente. Dopo il Cuore di Gesù e il Cuore di Maria, mai sulla terra c’è stato un cuore come quello di Paolo, questo cuore in cui tutti i cuori degli uomini potevano battere come se appartenesse a loro.





