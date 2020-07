Sant’Oreste (Roma): parroco “cattolico” chiede delega a sindaco e “sposa” in fascia tricolore due donne

Connect on Linked in

Foto di analogicus da Pixabay

Il parroco in veste di sindaco mette la fascia tricolore per “sposare” due donne, ovviamente in municipio.

I fatti, apprende l’Adnkronos, si sono svolti nei giorni scorsi, l’11 luglio, a Sant’Oreste, comune della provincia di Roma con poco più di 3.600 anime. Pochi giorni prima della celebrazione, il parroco di San Lorenzo Martire, (contattato dall’Adnkronos non ha risposto), è andato dalla prima cittadina per chiedere di potere unire in matrimonio in Comune le due donne.

Il colmo è che il ruolo più prudente pare averlo svolto il sindaco stesso. Ne dà conferma anche Il Messaggero:

“La cerimonia è avvenuta in Comune”, conferma il sindaco Pini tenendo anche a precisare che “avendo una certa confidenza col parroco ho detto pure di valutare l’opportunità di questa cerimonia. Ecco come sono andate le cose”.

