[SPADAKITCHEN] Muffin alle ciliegie con fiocchi d’avena, grano saraceno e farro

Nei giorni scorsi ero alla ricerca di un dolce da portare ad una serata organizzata dal coro di cui faccio parte per festeggiare i compleanni di luglio, dato che gran parte dei coristi, compresa la sottoscritta, è nata in questo mese. Avrei voluto fare un dolce facile da mangiare, perché la serata si sarebbe svolta all’aperto, alla buona, e non seduti attorno ad un tavolo. Inizialmente, la mia idea era di fare qualcosa di fresco, magari senza cottura, viste le temperature di questi giorni, ma vi ho rinunciato per paura che il dolce si sciogliesse. Alla fine, ho optato per questi muffin alle ciliegie con fiocchi d’avena, grano saraceno e farro che avevo salvato dal profilo Instagram di www.giochidizucchero.com.

E’ stata una scelta azzeccata sia perché, essendo monoporzione, sono facili da mangiare anche stando in piedi, sia perché, essendo a base di ciliegie, sono adatti al periodo estivo. Inoltre, è una ricetta salutare, perché senza burro e non eccessivamente dolce. Tra l’altro, contengono anche lo sciroppo d’acero, che non avevo mai usato in un dolce e che avevo comprato solo una volta diversi anni fa per usarlo sulle crepes, dopo averlo mangiato da bambina in Canada.

Dai complimenti che ho ricevuto, direi che sono stati apprezzati, quindi è un dolce che sicuramente rifarò!

DOSI: 16 muffin circa

PREPARAZIONE: 1 h

DIFFICOLTA’: Bassa

COTTURA: 30 minuti

COSTO: Medio

INGREDIENTI:

160 g di farina di grano saraceno

140 g di farina di farro

10 g di lievito in polvere per dolci

50 g di fiocchi d’avena (+ q.b. per la superficie)

1 uovo

50 g di zucchero muscovado

160 ml di olio di semi (oppure olio EVO delicato)

120 ml di latte fresco intero

150 ml di sciroppo d’acero

500 g ciliegie (da snocciolare)

PREPARAZIONE:

Per prima cosa, lavate e snocciolate le ciliegie, dopodiché mettetele ad asciugare su della carta assorbente.

Poi mettete in una ciotola le farine, il lievito ed i fiocchi d’avena e mescolate.

In un’altra ciotola montate l’uovo con lo zucchero, fino ad ottenere un composto spumoso.

A questo punto, aggiungete lo sciroppo d’acero, il latte e l’olio e mescolate con una spatola.

Ora unite gli ingredienti secchi a quelli liquidi e aggiungete anche le ciliegie. Mescolate con la spatola con movimenti dal basso verso l’alto.

Poi distribuite l’impasto nei pirottini da muffin inseriti nello stampo apposito e cospargete, se volete, la superficie con dei fiocchi d’avena.

Infine, fate cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. Vi consiglio di fare la prova stecchino per verificare la cottura.

Lasciate raffreddare i muffin prima di servirli.

Alla prossima ricetta,

