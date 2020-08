Cosa è successo a Radio Spada ad agosto?

Connect on Linked in

Foto di Karsten Bergmann da Pixabay

Cari Amici e Lettori,

in molti si chiedono cosa sia successo a Radio Spada durante il mese di agosto.

Molto semplice: RS cresce e si deve rinnovare.

Alcuni non hanno potuto commentare sul sito per un problema con l’interfaccia: nessuna preoccupazione, in questo mese di operose ferie abbiamo messo le basi per un nuovo sito, più funzionale e aggiornato, con una grafica riformata… ma senza rotture con la tradizione. A settimane ne vedrete l’esito.

Non solo: l’Associazione Edizioni Radio Spada è già da diversi giorni impegnata per preparare due nuove uscite, o meglio: due nuovi capolavori. Uno di storia ecclesiastica (scritto da un pugnace cardinale), uno di spiritualità (scritto da… sorpresa!). Non vi diciamo di più ma tenetevi pronti. Le nuove uscite 2020 si vanno a sommare alle altre di quest’anno: Risorgimento: Guerra alla Chiesa, G. E. Cavallo, prefazione di M. Julini; Coronavirus. Il contagio della paura, i corpi, le anime – Medici, giuristi e saggisti di fronte all’epidemia, P. Gulisano, M. Micaletti, D. Sambataro, P. Seveso, G. Zoroddu; Breve Apologia del Cristianesimo – Contro gli increduli dei nostri giorni; Mons. G. Ballerini; La Destra* necessaria – Manifesto reazionario per il XXI secolo, M. Manfredini, prefazione M. Viglione; 80 miracoli che han fatto la storia – Segni indelebili della veracità della Chiesa in 20 secoli, don G. B. Tavazzi; Storia d’Italia, San G. Bosco; Processo al liberismo in quattro saggi, A. Cavalleri, prefazione di L. Roselli, postfazione di P. Ferrari; I Papi da San Pietro a Pio IX. Esempi e sintesi di fatti storici, San G. Bosco. E non dimenticatevi di dare un’occiata a tutti i 55 titoli stampati.

Il mese di agosto è stata anche l’occasione per rendere visibili e promuovere i tanti social su cui Radio Spada opera. Telegram: https://t.me/Radiospada; Instagram: https://instagram.com/radiospada; Twitter: https://twitter.com/RadioSpada; YouTube: https://youtube.com/user/radiospada; Facebook: https://facebook.com/radiospadasocial; VK: https://vk.com/radiospada.

Verso fine luglio anche RS-Encyclopædia è stata rinnovata e aggiornata con l’aggiunta di centinaia di elementi.

Insomma: noi ci siamo, mettetevi l’anima in guerra.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet