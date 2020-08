[DIFUNDE TU FE CATOLICA] ANIVERSARIO DEL MARTIRIO DEL OBISPO MIGUEL SERRA SUCARRATS

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

ANIVERSARIO DEL MARTIRIO DEL OBISPO MIGUEL SERRA SUCARRATS

Don Miguel nació en Olot (Gerona) el 11 de Enero de 1868. Estudió la segunda enseñanza en el colegio de los Padres Escolapios de Olot, y la carrera eclesiástica en el Seminario Conciliar de Gerona, alcanzando siempre la máxima calificación.



El 16 de Abril de 1892 es ordenado Presbítero. Los años de sacerdocio los dedicará principalmente a la enseñanza, como catedrático de los Seminarios. En Gerona impartirá Derecho Canónico, Historia Eclesiástica, Teología Fundamental, Teología Espiriual y Sagrada Liturgia. En 1896 consigue la Licenciatura en Derecho Civil y Canónico por la Universidad de Barcelona.



En 1908 es Canónigo por oposición de la Metropolitana de Tarragona, donde realizará una enorme actividad apostólica: catedrático de Derecho en la Universidad Pontificia, Vicario General, Presidente de la Comisión Diocesana de Acción Social Católica, colaborador de varias revistas católicas, predicador incansable … “Sus muchos méritos, su acendrada virtud, su profundo saber, sus bellas cualidades de sacerdote y pastor de almas” hicieron que el Papa se fijara en él y le designara Obispo de Canarias el 14 de Diciembre de 1922 para sustituir al Obispo Marquina.



El 7 de Octubre de 1923 es consagrado Obispo en Olot, su ciudad natal. El 22 de Noviembre llega a Las Palmas de Gran Canaria, donde se le tributa un gran recibimiento popular y oficial. Le acompañan su hermano sacerdote Don Carlos, sus hermanas Dolores, María y Magdalena y el sacerdote Don Joaquín Alemán. Se le recuerda en la Diócesis por sus enseñanzas teológicas y pastorales y por haber sido a un Obispo de paz y reconciliador. Al despedirse de los canarios escribió: “Nos, por deber de gratitud y por deber de Pastor y sobre todo movido del paternal afecto de nuestro corazón hacia vosotros, por sensibilidad pastoral, no nos olvidaremos de vosotros”.

El Cardenal de Tarragona le había sugerido que retrasase su entrada en la Diócesis y permaneciese en Canarias porque “pueden pasar cosas importantes”. Serra respondió: “Su Santidad el Papa me ha encomendado el cuidado pastoral de la Iglesia de Segorbe. Si, como Vd. dice, pueden pasar cosas importantes en España, razón de más para que no retrase mi presencia en la Iglesia cuyo pastoreo Cristo me ha confiado”. Luego le ofrecieron vivir en un lugar más seguro que el Palacio de Segorbe, pero “Don Miguel agradeció sinceramente el ofrecimiento, respondiendo que él debía permanecer en su sede”. Una vez comenzada la Guerra Civil, un grupo de Guardias Civiles que se habían pasado al bando nacional, le ofrecieron huir con ellos, pero “el Señor Obispo rehusó el ofrecimiento de liberarle a él, porque no quería dejar solos a sus sacerdotes y fieles, en unos momentos de persecución y cruz”.



Los últimos días fueron terribles. Cuenta un testigo: “Después de cada sesión de interrogatorio, cuando salía el Señor Obispo, la sangre le chorreaba por las piernas y su cuerpo estaba lleno de hematomas. Tanto el Señor Obispo como el Señor Vicario General salían extenuados de aquella habitación”. Finalmente, el día 9 de Agosto de 1936, “temiendo que se les muriera en la cárcel a consecuencia de torturas, decidieron acabar con él”. Con el Obispo Serra fueron fusilados su hermano Carlos, el Vicario, cuatro religiosos franciscanos y uno carmelita. Las últimas palabras del Obispo fueron éstas:



“Vosotros podréis matarme pero no impedir que yo os bendiga”.

