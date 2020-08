[DIFUNDE TU FE CATOLICA] DOMINICA X DESPUÉS DE PENTECOSTÉ

Connect on Linked in

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

DOMINICA X DESPUÉS DE PENTECOSTÉS; Santa Misa desde el Instituto Mater Boni Consilii de Bruselas

SANTA MISA DEL DOMINGO X DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

Desde el Instituto Mater Boni Consilii de Bruselas,

cuyo Superior es el Obispo Geert Jan Stuyver

(Sucesión Apostólica del Arzobispo Thuc)



A las 10:00 am, horario local

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA TODOS AQUELLOS CATÓLICOS que en estos días de pandemia no pueden asistir a la Santa Misa



1 LA ORACIÓN

“Quien reza se salva, quien no reza se condena”(San Alfonso María de Ligorio) Toca ahora rezar más que nunca, con más respeto y devoción, a fin de conseguir de Dios Misericordia y Piedad por este mundo que camina de espaldas a Él. Por eso recomendamos a todos en este Tiempo de Cuaresma:

-La recitación diaria del Santo Rosario…https://sicutoves.blogspot.com/2018/05/tradicional-metodo-de-rezar-el-santo.html?m=0

-El Vía Crucis (al menos los Viernes)…https://sicutoves.blogspot.com/search/label/V%C3%ADa%20Crucis?m=0

-La Meditación de la Pasión…https://sicutoves.blogspot.com/2020/02/devocionario-catolico-la-necesaria.html?m=0

-Encomendarse a San José…https://sicutoves.blogspot.com/2020/01/nuestro-padre-y-senor-san-jose-modelo-y.html?m=0



2 ACTO DE CONTRICIÓN

Sin poder acercarse a la Confesión Sacramental, recordamos a todos los Católicos que se puede obtener la remisión de los pecados, incluso de los pecados graves, con la CONTRICIÓN PERFECTA, es decir, con el dolor de nuestros pecados y el firme sobre no pecar, no sólo por miedo a los castigos divinos sino por amor de Dios infinitamente Bueno. Para ello, será útil recitar con un verdadero arrepentimiento del acto de contrición y el acto de caridad. Naturalmente, hay que tener la intención de confesar las faltas graves a través de una Confesión con un Sacerdote, tan pronto como sea posible… Para leer más… http://practicasdepiedad.blogspot.com/2017/09/acto-de-contricion-senor-mio-jesucristo.html?m=0



3 LA COMUNIÓN ESPIRITUAL

El Cuerpo y la Sangre de Cristo son necesarios para la salvación eterna. Privados de la Sagrada Comunión es necesario hacer a menudo Comuniones Espirituales y así aumentar en nuestra alma el deseo de recibir a Jesús Sacramentado; aprovecha y procura hacer Comuniones Espirituales POR TODAS AQUELLAS ALMAS que no comulgan o lo hacen mal … Para leer más… https://sicutoves.blogspot.com/2019/09/la-comunion-espiritual-amoroso-abrazo.html?m=0

4 LA SANTA MISA Y LA SANTIFICACIÓN DEL DOMINGO

Ante la imposibilidad de asistir la Santa Misa, puedes leer todos los días el texto de las Misas de Cuaresma en un misal diario.

Puedes unirte a la Santa Misa a través de este enlace del Instituto Mater Boni Consilii en Bruselas… https://www.youtube.com/channel/UC68HgudHIEYNptA0CmdLCnA

Tríptico con la Doctrina sobre

EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA

(toque encima del texto para acceder a la imagen completa)



5 EL AYUNO Y LA PENITENCIA

Dios salvó a los ninivitas del castigo anunciado en Su Nombre por el Profeta Jonás, porque estos paganos hicieron penitencia y ayunaron. El ayuno de Cuaresma tiene un sentido especial en este momento en que los hombres deben recordar la necesidad de hacer penitencia, aunque nadie lo recuerde ahora.



6 USO DE SACRAMENTALES

No olvidemos que la Santa Madre Iglesia ha aprobado diferentes medios materiales, Sacramentales, por los que podemos alcanzar méritos, indulgencias y también PROTECCIÓN frente a los enemigos del alma y del cuerpo. NO SON AMULETOS, sino que precisan que usemos de ellos con Fe sincera y según estipula la Iglesia, siempre con un propósito claro de llevar una vida cristiana ejemplar. Para saber más sobre los Sacramentales… https://sicutoves.blogspot.com/2020/03/los-sacramentales-poderosa-ayuda-contra.html



EL BAUTISMO

El Santo Bautismo es necesario para la Vida Eterna. Recordamos que si la situación actual se prolonga y existe algún peligro de muerte para el niño -o la persona adulta que debe ser bautizada-, es posible que un laico administre el Bautismo derramando el agua en la cabeza de la persona a Bautizar, pronunciando el nombre del sujeto y al mismo tiempo las palabras: ” (Nombre) …yo te bautizo en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.”

