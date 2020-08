[DIFUNDE TU FE CATOLICA] “…LO QUE DIOS BUSCA PARA COMUNICARSE A UN ALMA…”

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

“…LO QUE DIOS BUSCA PARA COMUNICARSE A UN ALMA…”

Sor Benigna Consolata Ferrero entró en la Historia de la Mística Católica por ser un alma confidente del Divino Corazón de Jesús, gracia muy especial de la que han gozado sólo pocos Santos. Desde el anonimato de la clausura, escribía cuanto le dictaba el Sagrado Corazón de Jesús, como lo hiciera el Señor con Santa Gertrudis, de modo semejante a Santa Margarita María de Alacoque y como volverá a pasar con Sor Josefa Menéndez.



De los Dictados de Jesús a Sor Benigna Consolata “Dios trata con las almas de corazón puro, como una madre trata a su niño pequeño. La pureza del corazón, la humildad del corazón, el desprendimiento de todo y especialmente de sí mismo, es lo que Dios busca para comunicarse a un alma, con una comunicación íntima y amorosa.

Cuanto más ama un alma la pureza de corazón, tanto más apta es para el consorcio con Dios. Un alma pura es como un lirio de amor… Un alma pura es como una flor rica de néctar, que con su perfume atrae a Jesús, el cual, como una Abeja Mística, se posa sobre esa flor para hacer Su cosecha de Amor. Si un alma quiere llegar a ser pronto interior y conservar y acrecentar en sí este tesoro debe:

1º Amar el silencio.

2º Entregarse a una completa mortificación.

3º Abandonarse plenamente en poder del Amor, como una caña sobre el agua.

4º Estar cuanto más pueda en el Santuario de Su Corazón para gozar de Dios, para hablar con Dios y para darse del todo a Dios.

La vida interior es un gran don y a menudo piensan las almas que para adquirirle, es menester hacer grandes cosas. No, Yo vinculo esta gracia de la vida interior a la fidelidad que tiene un alma a las recomendaciones de la obediencia a un Superior o al Director Espiritual…







