[DIFUNDE TU FE CATOLICA] PRIMER JUEVES, DEDICADO A ROGAR POR LA SANTIDAD DE LOS SACERDOTES

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

PRIMER JUEVES, DEDICADO A ROGAR POR LA SANTIDAD DE LOS SACERDOTES

ORACIÓN DE OFRECIMIENTO COMO VÍCTIMA POR LOS SACERDOTES



“Como Tú, Jesús, Te ofreciste como Hostia de propiciación por nuestros pecados; como Tú, Jesús, yo también me he ofrecido en continuo Holocausto de Amor como víctima por la santificación de Tus Sacerdotes.

Acepta en toda su extensión mi ofrecimiento. No te conformes sólo con el deseo, sino realiza en mí cuanto sea necesario para alcanzar para Tus Seminaristas y para Tus Sacerdotes las gracias necesarias, a fin de que sean más fervorosos, más santos, para que Tú y las almas sean su única obsesión.

Castiga en mí sus faltas, sus descuidos, sus miserias; sus sufrimientos, sus fatigas y cansancios dámelos a mí; que sienta yo todas sus sequedades. Alíviales, Jesús, la carga, y, en cambio, que sienta yo sobre mis espaldas el peso que Tú les quitaste. ¡Acuérdate que soy Tu Víctima y su Víctima, pues por ellos a Ti me ofrezco.”



(Manuel Díaz Martínez, Sacerdote diocesano de Madrid, 1918-1947; se inmoló como Víctima por sus compañeros sacerdotes)

