[DIFUNDE TU FE CATOLICA] SAN LORENZO DE HUESCA, DIÁCONO Y MÁRTIR POR CRISTO, Custodio del Santo Cáliz

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

SAN LORENZO DE HUESCA, DIÁCONO Y MÁRTIR POR CRISTO, Custodio del Santo Cáliz

San Lorenzo nació en Loreto, Huesca (España, entonces provincia del Imperio Romano), hijo de Orencio y Paciencia agricultores y cristianos ejemplares (inscritos también como Santos en el Martirologio). El futuro Papa Sixto II, visitaba la Península Ibérica cuando conoció al joven Lorenzo y lo llevó con él a Roma. Una vez elevado a la dignidad Pontificia, el Papa eligió al joven español como uno de los siete diáconos de Roma, confiándole la administración de los bienes de la Iglesia en favor de los cristianos más necesitados.



En el año 257 el Emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. El 6 de Agosto el Papa San Sixto estaba celebrando la Santa Misa en un cementerio de Roma cuando fue asesinado junto con cuatro de sus diáconos por la guardia del Emperador. Cuatro días después fue martirizado su diácono San Lorenzo.



La antigua Tradición dice que cuando Lorenzo vio que al Sumo Pontífice lo iban a matar le dijo: “Padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono?” y San Sixto le respondió: “Hijo mío, dentro de pocos días me seguirás”. Lorenzo se alegró mucho al saber que pronto iría a gozar de la Gloria de Dios.



Entonces Lorenzo viendo que el peligro llegaba, recogió todos los dineros y demás bienes que la Iglesia tenía en Roma y los repartió entre los pobres. Y vendió los cálices de oro, copones y candeleros valiosos, y el dinero lo dio a las gentes más necesitadas. Cuenta una piadosa tradición que el Santo Cáliz que Nuestro Señor usó en la Última Cena y que había sido conservado por los Papas hasta entonces, fue enviado a España por San Lorenzo, a casa de sus padres, para evitar que los romanos se incautasen de la preciosa reliquia.

El alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le dijo: “Me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios, y que en sus celebraciones tienen candeleros muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de la Iglesia y me los trae, porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar”.

Lorenzo le pidió que le diera tres días de plazo para reunir todos los tesoros de la Iglesia, y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos que él ayudaba con sus limosnas. Y al tercer día los hizo formar en filas, y mandó llamar al alcalde diciéndole: “Ya tengo reunidos todos los tesoros de la Iglesia. Le aseguro que son más valiosos que los que posee el Emperador”.

Llegó el alcalde muy contento pensando llenarse de oro y plata y al ver semejante colección de miseria y enfermedad se disgustó enormemente, pero Lorenzo le dijo: “¿Por qué se disgusta? ¡Estos son los tesoros más apreciados de la Iglesia de Cristo!”

El alcalde lleno de ira le condenó: “Pues ahora morirás, pero no crea que va a morir instantáneamente. Lo haré morir poco a poco para que padezca todo lo que nunca se había imaginado. Ya que tiene tantos deseos de ser mártir, lo martirizaré horriblemente”.

Y encendieron una parrilla de hierro y ahí acostaron al diácono Lorenzo. San Agustín dice que el gran deseo que el mártir tenía de ir junto a Cristo le hacía no darle importancia a los dolores de esa tortura. Los cristianos vieron el rostro de San Lorenzo rodeado de un esplendor hermosísimo y sintieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban. Los paganos ni veían ni sentían nada de eso.

Después de un rato de estarse quemando en la parrilla ardiendo el Mártir dijo al juez: “Ya estoy asado por un lado. Ahora que me vuelvan hacia el otro lado para quedar asado por completo”. El verdugo mandó que lo voltearan y así se quemó por completo. Cuando sintió que ya estaba completamente asado exclamó: “La carne ya está lista, pueden comer”. Y con una tranquilidad que nadie había imaginado rezó por la conversión de Roma y la difusión de la Religión de Cristo en todo el mundo, y exhaló su último suspiro. Era el 10 de Agosto del año 258.



El Emperador Constantino mandó construir una basílica en el lugar del Martirio de San Lorenzo; la mayor parte de sus restos se encuentran sepultados allí, pero hay multitud de reliquias suyas a lo largo y ancho del Orbe Católico, como la de su cráneo, que se expone cada año en Roma para veneración de sus devotos.

