[DIFUNDE TU FE CATOLICA] SOBRE LA DIGNIDAD SACERDOTAL: “El que a vosotros desprecia, a Mí me desprecia”

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

Leggi anche: https://sicutoves.blogspot.com/2020/08/catecismo-de-la-doctrina-cristiana-del_28.html

SOBRE LA DIGNIDAD SACERDOTAL: “El que a vosotros desprecia, a Mí me desprecia”

La dignidad del Sacerdocio Católico es inmensa, porque su misión es continuar sobre la tierra la Obra de Nuestro Señor Jesucristo. El Sacerdote es un representante de Jesucristo. Grande es, pues, el respeto que debe tenerse al Sacerdocio.

El primero que debe respetar al Sacerdocio es el mismo Sacerdote, no haciendo jamás cosa alguna indigna de quien está investido de tan grande dignidad. Decía Jesús a los Apóstoles, y en la persona de ellos a todos los Sacerdotes: “Vosotros sois la sal de la tierra; sois la luz del mundo…”.

Todos los Cristianos deben ver en el Sacerdote, no a un hombre como los demás, sino a un representante de Jesucristo, y como a tal respetarle. Hay Sacerdotes indignos, es cierto: entre los doce Apóstoles hubo un Judas; no es extraño que entre tantos millares de Sacerdotes se encuentren algunos imitadores de aquel traidor.

Los Ángeles pecaron en el Cielo, Adán y Eva en el Paraíso Terrenal; también puede suceder que algunos Sacerdotes cometan pecados, y aún grandes pecados. Pero, aun cuando haya Sacerdotes malos, no es razonable dejar por esta causa de creer o practicar la Santa Religión.

El Sacerdote no es la Religión; el Sacerdote es un hombre y como tal está sujeto a miserias, a cambios: el que hoy es bueno, mañana puede ser malo, o viceversa. Nuestra Fe debe estar puesta, no en el hombre, sino en Dios, quien nunca varía siempre es el mismo; así debe ser nuestra Fe, firme, inquebrantable, sin fijarnos en lo que hacen o dicen los demás.

Los malos Sacerdotes causan mucho mal a la Religión, pues indudablemente el desprestigio de los Sacerdotes redunda en desprestigio de la Religión. Por esta causa los enemigos de la Religión publican las faltas de los Sacerdotes (con verdad raras veces, con mentira casi siempre), no porque aborrezcan los vicios que los acusan, pues ellos suelen tener los mismos vicios u otros peores, sino por el odio que tienen a una Religión tan pura y Santa que condena toda iniquidad.

Es pecado gravísimo el desprecio y las injurias a los Sacerdotes, porque son contra el mismo Jesucristo, quien dijo a los Apóstoles: “El que a vosotros desprecia, a Mí me desprecia”. Por contra, podemos afirmar “El que a vosotros ama, a Mí me ama”. Que sepamos ser fieles a la Voluntad de Nuestro Señor y amemos a Cristo en los Sacerdotes.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet