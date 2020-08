Filo diretto con Radio Spada

Connect on Linked in

Da Pixabay

In Radio Spada crediamo che nessuno dei mezzi di comunicazione contemporanei vada disprezzato se può effettivamente servire a veicolare la vera Fede e i suoi contenuti in modo utile e più immediato. E se da un lato il mondo digitale può indurre in “schiavitù” e addormentare l’intelligenza servendo “pappe pronte”, dall’altro è sicuramente qualcosa che raggiunge tutti, anche chi non vorrebbe essere raggiunto.

Ecco quindi che RS si avvale dei due principali programmi di messaggistica istantanea, Telegram e Whatsapp, per fornirvi un servizio ancora più completo.

🔴 Iscrivendovi al nostro canale Telegram potrete infatti ricevere ogni giorno le segnalazioni dei nostri nuovi articoli e le notizie più importanti sulla nostra attività culturale.

🔴 Scrivendoci su Whatsapp al 3662949035 e chiedendo di essere inseriti nelle liste broadcast, potrete ricevere in particolare tutte le novità e le offerte della nostra Casa Editrice, oltre a poter usufruire – essendo un canale di comunicazione bilaterale – del nostro servizio clienti 7 giorni su 7.

Radiospadizzate il vostro telefono!

