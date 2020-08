I calici di papa san Zeffirino

di Charlie Bunga Banyangumuka

Impariamo davvero dai “Primi Cristiani”.

Quante volte ci sentiamo dire che le giuste remore, il giusto timore e la giusta riverenza verso il Santissimo Sacramento siano nostre turbe mentali?

O problemi che non si pongono?

Ma è davvero così?

Prendiamo esempio, sul serio stavolta, dai cosiddetti “Primi Cristiani”.

Nel III secolo san Zeffirino, Papa e martire, impose che i calici per il Sangue Preziosissimo di Nostro Signore fossero di oro e non di legno.

Perché?

Semplice: al momento della purificazione, il “vino-non più vino” non era facilmente lavabile dal legno e tendeva ad impregnarlo, rendendo impossibile rimuoverlo. San Zeffirino conscio che la purificazione, per non lasciare né gocce né frammenti, dev’essere completa, decretò il metallo perché più nobile e più facilmente lavabile. Questo nel III secolo, quando secondo noi i “Primi Cristiani” non si ponevano certi problemi.

Se vivesse oggi che si direbbe del Santo Padre Zeffirino?

È un pericoloso integralista fariseo?

È interessato più alla forma e alla sostanza?

Non ha capito il cuore della questione?

Meditiamo e prendiamo esempio da chi ci ha preceduti nella Fede, nel Martirio e nella Gloria.

