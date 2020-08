L’inesorabile normalizzazione dei cattolici cinesi

da fsspx.news

Foto della sistematica distruzione delle chiese cattoliche in Cina

Che sia ad Hong Kong o nella Cina continentale, le vessatorie misure contro i cattolici cinesi si moltiplicano durante l’estate del 2020, al punto che viene da chiedersi quale futuro possa ancora avere l’accordo segreto tra Vaticano e Pechino, 22 settembre 2018.





“Divide et impera” sembra essere la parola delle autorità comuniste nella provincia di Shanghai.

Il 27 luglio 2020, l’Ufficio per gli affari civili di Longhua City, che gestisce l’ufficio funerario dove si svolgono i funerali di rito cattolico, ha costretto la diocesi a rilasciare una dichiarazione sbalorditiva: qualsiasi sacerdote che desideri celebrare i funerali di un defunto dovrà ora produrre i documenti che dimostrano che è riconosciuto e approvato dalle autorità comuniste.

Secondo il sito di notizie Ucanews – che non nasconde le sue critiche a Pechino – il governo di Shanghai ha costretto la diocesi a pubblicare questo comunicato “con l’ovvio scopo di dividere la comunità cattolica della città per indebolirla” e “costringerla a sottomettersi completamente ai comunisti” e “cessare di essere fedele al Vaticano”.

La situazione non è certo più invidiabile a Hong Kong, che credeva di godere di una relativa autonomia basata sul principio concesso dal Governo cinese, sin dal passaggio di consegne del 1997: un paese, due sistemi.

Ma l’emanazione del National Security Act nell’estate del 2020 ha dissipato la foschia dell’illusione, soprattutto per i cattolici della penisola una volta sotto mandato britannico.

Così, la diocesi di Hong Kong è stata recentemente costretta a inviare una serie di direttive a tutti i direttori delle scuole cattoliche, chiedendo loro di insegnare agli studenti le disposizioni della legge sulla sicurezza, e instillare in loro valori “patriottici”, cioè maoisti.

D’ora in poi, gli insegnanti dovranno “promuovere valori corretti sull’identità nazionale [degli studenti]” e rispettare i simboli nazionali cinesi, tra cui “la bandiera e l’inno nazionale”, ha detto il corriere episcopale.

Mentre il cappio si stringe sempre di più sui cattolici della Cina, la Santa Sede sta studiando la questione del rinnovo dell’accordo segreto valido due anni, concluso con il regime di Xi Jinping il 22 settembre 2018.





