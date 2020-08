Morto domenica il muezzin di Santa Sofia

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Non spetta a noi indicare se questo sia un segno e cosa comporti: preghiamo però che la Turchia torni alla Vera Religione, abbandonando gli idoli maomettani e gli errori foziani [RS]

Il Muezzin di santa Sofia, Osman Aslan, è morto improvvisamente a causa di un infarto, domenica 2 agosto 2020, dopo pochi giorni che la ex basilica di santa Sofia è stata convertita in moschea e che una preghiera musulmana si è tenuta lì per la prima volta, dopo decenni.

Articolo completo: https://www.imolaoggi.it/2020/08/06/turchia-morto-muezzin-santa-sofia/

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet