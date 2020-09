da fsspx.news

La minaccia che aleggiava da mesi, si è avverata l’8 settembre 2020: lo Stato del Queensland – nord-est dell’Australia – ha approvato una legge che impone ai sacerdoti di rompere il sigillo di confessione in caso di rivelazione abuso nel confessionale.



La legge del Queensland sui servizi per l’infanzia e la comunità è chiara: quando un ministro, sulla base delle informazioni fornitegli nel corso del suo dovere, si forma un’opinione, questo rientra nel suo quadro di lavoro. Di conseguenza: si assume la responsabilità penale del ministro del culto, anche se questa informazione è stata comunicata durante la confessione; e anche se la divulgazione di queste informazioni è contraria alla fede o alla religione del Ministro.



In base a questa disposizione, qualsiasi informazione divulgata a un sacerdote durante la confessione che lo induca a credere o comprendere che un minore è vittima di abusi sessuali, deve essere segnalata alle autorità, indipendentemente dalla volontà del penitente – ovvero chi abusa o chi è abusato.



Pertanto, qualsiasi abuso o sospetto di abuso dovrebbe essere segnalato. In caso contrario, ai sensi della nuova legge costituisce un reato. Le sanzioni per la violazione di questa disposizione vanno da una multa a tre anni di reclusione. Quindi il sacerdote può essere processato e punito se rifiuta di violare il segreto della confessione.



La legge è stata approvata nonostante l’avvertimento dei vescovi, di cui erano stati richiesti i pareri, e nonostante la reazione del Vaticano – chiesta dal governo australiano tramite i vescovi – che ha ricordato l’inviolabilità del segreto confessionale.



Bisogna conoscere la dottrina della Chiesa su questo argomento. Ogni sacerdote che si è reso colpevole di divulgare il segreto della confessione è severamente punito. Se la violazione è diretta, cioè manifestata chiaramente dal confessore, è punita con la scomunica riservata alla Santa Sede. Questa sanzione non ha bisogno di essere inflitta da un giudice, esiste non appena la colpa viene costituita.



Se la violazione è indiretta, cioè deducibile dalle parole o dal comportamento del confessore, viene giudicata e punita secondo la gravità della colpa con una sanzione che può arrivare fino alla scomunica.



Va ricordato che la legge di Dio è superiore alla legge umana. La confessione non è indirizzata direttamente al sacerdote, ma a Dio stesso, di cui il sacerdote è solo ministro. È Cristo che assolve il penitente per mano del suo sacerdote. Il segreto della confessione protegge quindi questo intimo contatto di un penitente con Dio, di cui nessuno può rivendicare la conoscenza.



Non mancano esempi di martiri della confessione, di sacerdoti che hanno perso la vita piuttosto che rivelare i peccati dei loro penitenti. Uno dei più famosi è San Giovanni Nepomuceno (1340-1393), martirizzato dal re Venceslao IV di Boemia perché si rifiutava di tradire le confessioni della regina Sofia di Baviera. È stato torturato e gettato nel Vltava (Moldava).



Oggi i giudici del Queensland stanno per giudicare e mandare in prigione sacerdoti che possono emulare questo esempio. Avranno la stessa ricompensa dell’illustre martire.







(Fonti: Catholic News Agency/parliament.wa.gov.au/CIC – FSSPX.Actualités)

Immagine: Angela Marie from NRW/Germany / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

