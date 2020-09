di Charlie Bunga Banyangumuka

Arcángel arcabucero con cartela mariana de la torre de David, sec. XVIII, Ermita de Nuestra Señora de Allende, Ezcaray (La Rioja)

[foto da qui]

Nel nostro immaginario artistico, gli angeli spesso sono rappresentati come paffuti bambini che sorreggono i santi; ci infondono un senso di pace, serenità e letizia.

Li vediamo spesso arrabattarsi in faccende quali suonare, danzare e molto altro.

Eppure gli angeli, se ci pensiamo bene, sono tutt’altro che rassicuranti: prendendo in esame la Sacra Scrittura e le vite dei santi e dei mistici, ci accorgiamo di come la loro visione sia “terrificante”.

Emissari del Cielo, gli angeli nella Scrittura misero in ginocchio interi eserciti: basti pensare a quando Sennacherib (740-681) decise di attaccare gli Ebrei e Dio mandò un suo angelo a massacrare la quasi totalità dell’armata assira (185mila uomini).

O anche l’asina di Balaam la quale vide davanti a sé un angelo e, terrorizzata, non volle proseguire.

E infine come dimenticare l’angelo che la Santissima Trinità inviò in Egitto con lo scopo di massacrare i primogeniti del regno dei Faraoni.

Da questo capiamo come la vista di uno di questi esseri debba mettere in soggezione; si dice infatti che la visione di san Michele sarà di tormento ai dannati nel Giorno del Giudizio.

E se gli angeli, soldati dell’Esercito Celeste, incutono così tanto timore, quanto ne dovremmo avere verso Colui che lì creò, Colui che li comanda e che viene chiamato “Signore degli Eserciti”?

Ci aiuti questo a capire chi offendiamo quando compiamo un peccato mortale.



Miserere nostri, Domine

Miserere nostri

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati