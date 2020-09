Rilanciamo il comunicato del Comitato Pellegrino Rossi, l’ente che sta coordinando il convegno 150 anni da Porta Pia: un attacco alla Chiesa, un oltraggio all’Italia in programma a Roma per questo sabato alle 17:00 al Centro Congressi Cavour (sito in via Cavour 50a) e la commemorazione di domenica alle 12:00 presso la Breccia di Porta Pia dopo la Santa Messa alla Domus Australia di via Cernaia 14.



COMUNICATO STAMPA

«Il Comitato Pellegrino Rossi sorge dall’iniziativa di un gruppo di fedeli cattolici profondamente legati all’amor patrio e alla valorizzazione dell’identità nazionale italiana.

A causa delle idee politiche di molte figure di spicco del Risorgimento, la memorialistica patriottica è tuttavia ancora ostaggio di diversi accenti anti-cattolici che emergono con prepotenza sopratutto in occasione del 20 settembre (il cui statuto di festività nazionale fu significativamente abolito dopo la promulgazione dei Patti Lateranensi).

Per questo in occasione dei 150 anni dalla Breccia di Porta Pia, le associazioni che da sempre promuovono le commemorazioni di coloro che caddero a difesa dell’indipendenza della Chiesa hanno voluto dare vita ad un comitato che promuovesse un approccio diverso a quella delicata stagione storica.

In ragione di questo scopo, il Comitato Pellegrino Rossi insieme alle Edizioni Radio Spada e il movimento Militia Christi ha organizzato il convegno 150 anni da Porta Pia: un attacco alla Chiesa, un oltraggio all’Italia che si terrà questo sabato al Centro Congressi Cavour di Roma dalle 17:00 e il quale vorrà essere un momento di messa in discussione di una narrazione che ha posto in conflitto la fede cattolica con l’appartenenza nazionale, dipingendo centinaia di combattenti volontari italiani che scelsero di difendere la Chiesa e la Santa Sede come nemici della Nazione.

il Comitato Pellegrino Rossi seguirà anche la cerimonia di domenica 20 settembre presso la Breccia di Porta Pia alle ore 12:00 preceduta dalla tradizionale Santa Messa in suffragio delle vittime della schermaglia presso la Domus Australia alle 10:30.

Il Comitato Pellegrino Rossi si pone come obbiettivo a lungo termine la pacificazione di questo fosco momento della memoria nazionale, invitando la pubblica autorità a collocare sul luogo dello scontro una targa anche in memoria dei caduti pontifici.

La figura di Pellegrino Rossi, patriota federalista italiano, giurista e ministro dello Stato Pontificio ucciso nel 1848 per mano di alcuni terroristi liberali, è senz’altro la più indicata a tutela di questo nobile fine.»

I promotori del Comitato.

