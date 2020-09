Volentieri offriamo ai lettori questo importante passaggio del volume Storia universale della Chiesa – La Chiesa nascente. Persecuzione e trionfo, del Card. G. Hergenröther.

Persecuzione di Nerone – La cacciata dei Giudei sotto Claudio non aveva recato gran turbamento nella cristianità di Roma: solo i cristiani del giudaismo vi erano involti. E di più tale ordine non era stato mantenuto da Nerone, successore di Claudio: giacché fin dal principio del governo di Nerone ritroviamo i Giudei a Roma nelle stesse condizioni di prima. Alla venuta di S. Paolo, la cristianità di Roma godeva intera pace, e questa durò non interrotta fino all’anno 64, permettendole così di svolgersi e rinvigorire di dentro e di fuori. Nell’anno suddetto si scatenò una terribile prova sopra i cristiani di Roma, la prima grande persecuzione sotto Nerone. Questo imperatore fece porre in fiamme la città di Roma, solo per contemplarvi un’immagine dell’incendio di Troia; indi ne incolpò i cristiani, già tanto odiati e dai pagani e dagli Ebrei. Il fuoco aveva infuriato per sei giorni e sette notti (19 luglio 64): di 14 rioni della città quattro soli restavano intatti. Terribile fu quindi lo scoppio del furore nella moltitudine e la crudeltà nei magistrati. Molti cristiani, rivestiti delle spoglie di belve feroci, furono dati a lacerare ai cani; altri gettati nel Tevere; altri, bene impegolati e poi accesi, posti ad illuminare la notte, sui canti delle vie. Il terrore era universale. Di questa persecuzione furono vittime anche i due principi degli Apostoli, Pietro e Paolo[i]. Paolo come cittadino romano fu decapitato sulla via di Ostia; Pietro invece, secondo l’umile desiderio da lui espresso, fu crocifisso col capo verso il basso. Fu sepolto al lato settentrionale della via Cornelia, ai piedi del colle Vaticano; S. Paolo sulla via ostiense nel piano fra la strada e il Tevere[ii]. I limiti fra i quali la cronologia pone il tempo del loro martirio sono il principio della persecuzione neroniana, nel luglio del 64, e la morte di Nerone, all’entrare del 68. Una data precisa fra questi due termini non si può assegnare con piena sicurezza, tanto meno poi il giorno in cui morirono. La tradizione, attestata già nel II secolo, pone la morte di ambedue al medesimo tempo[iii].

I due Apostoli furono altamente venerati nell’antichità come i fondatori della Chiesa romana; le loro reliquie furono tenute in sommo onore e mostrate come un trofeo.

>>> Storia universale della Chiesa – La Chiesa nascente. Persecuzione e trionfo <<<

Immagine in evidenza: Katholische Kirche St-Pierre in Aulnay im Département Charente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine/Frankreich), nördliches Portal, Tympanon; Darstellung: Kreuzigung des Apostels Petrus (GFreihalter / CC BY-SA)

