Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

SANTA MISA DEL DOMINGO XIII DESPUÉS DE PENTECOSTÉS Desde el Instituto Mater Boni Consilii de Bruselas, cuyo Superior es el Obispo Geert Jan Stuyver (Sucesión Apostólica del Arzobispo Thuc)

A las 10:00 am, horario local

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA TODOS AQUELLOS CATÓLICOS que en estos días de pandemia no pueden asistir a la Santa Misa



1 LA ORACIÓN

“Quien reza se salva, quien no reza se condena”(San Alfonso María de Ligorio) Toca ahora rezar más que nunca, con más respeto y devoción, a fin de conseguir de Dios Misericordia y Piedad por este mundo que camina de espaldas a Él. Por eso recomendamos a todos en este Tiempo de Cuaresma:

-La recitación diaria del Santo Rosario…https://sicutoves.blogspot.com/2018/05/tradicional-metodo-de-rezar-el-santo.html?m=0

-El Vía Crucis (al menos los Viernes)…https://sicutoves.blogspot.com/search/label/V%C3%ADa%20Crucis?m=0

-La Meditación de la Pasión…https://sicutoves.blogspot.com/2020/02/devocionario-catolico-la-necesaria.html?m=0

-Encomendarse a San José…https://sicutoves.blogspot.com/2020/01/nuestro-padre-y-senor-san-jose-modelo-y.html?m=0



2 ACTO DE CONTRICIÓN

Sin poder acercarse a la Confesión Sacramental, recordamos a todos los Católicos que se puede obtener la remisión de los pecados, incluso de los pecados graves, con la CONTRICIÓN PERFECTA, es decir, con el dolor de nuestros pecados y el firme sobre no pecar, no sólo por miedo a los castigos divinos sino por amor de Dios infinitamente Bueno. Para ello, será útil recitar con un verdadero arrepentimiento del acto de contrición y el acto de caridad. Naturalmente, hay que tener la intención de confesar las faltas graves a través de una Confesión con un Sacerdote, tan pronto como sea posible… Para leer más… http://practicasdepiedad.blogspot.com/2017/09/acto-de-contricion-senor-mio-jesucristo.html?m=0



3 LA COMUNIÓN ESPIRITUAL

El Cuerpo y la Sangre de Cristo son necesarios para la salvación eterna. Privados de la Sagrada Comunión es necesario hacer a menudo Comuniones Espirituales y así aumentar en nuestra alma el deseo de recibir a Jesús Sacramentado; aprovecha y procura hacer Comuniones Espirituales POR TODAS AQUELLAS ALMAS que no comulgan o lo hacen mal … Para leer más… https://sicutoves.blogspot.com/2019/09/la-comunion-espiritual-amoroso-abrazo.html?m=0

4 LA SANTA MISA Y LA SANTIFICACIÓN DEL DOMINGO

Ante la imposibilidad de asistir la Santa Misa, puedes leer todos los días el texto de las Misas de Cuaresma en un misal diario.

Puedes unirte a la Santa Misa a través de este enlace del Instituto Mater Boni Consilii en Bruselas… https://www.youtube.com/channel/UC68HgudHIEYNptA0CmdLCnA

Tríptico con la Doctrina sobre



EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA

(toque encima del texto para acceder a la imagen completa)



5 EL AYUNO Y LA PENITENCIA

Dios salvó a los ninivitas del castigo anunciado en Su Nombre por el Profeta Jonás, porque estos paganos hicieron penitencia y ayunaron. El ayuno de Cuaresma tiene un sentido especial en este momento en que los hombres deben recordar la necesidad de hacer penitencia, aunque nadie lo recuerde ahora.



6 USO DE SACRAMENTALES

No olvidemos que la Santa Madre Iglesia ha aprobado diferentes medios materiales, Sacramentales, por los que podemos alcanzar méritos, indulgencias y también PROTECCIÓN frente a los enemigos del alma y del cuerpo. NO SON AMULETOS, sino que precisan que usemos de ellos con Fe sincera y según estipula la Iglesia, siempre con un propósito claro de llevar una vida cristiana ejemplar. Para saber más sobre los Sacramentales… https://sicutoves.blogspot.com/2020/03/los-sacramentales-poderosa-ayuda-contra.html



EL BAUTISMO

El Santo Bautismo es necesario para la Vida Eterna. Recordamos que si la situación actual se prolonga y existe algún peligro de muerte para el niño -o la persona adulta que debe ser bautizada-, es posible que un laico administre el Bautismo derramando el agua en la cabeza de la persona a Bautizar, pronunciando el nombre del sujeto y al mismo tiempo las palabras: ” (Nombre) …yo te bautizo en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.”





