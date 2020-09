Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

IN MEMORIAM, PADRE ANTHONY CEKADA, 1951 – 2020, UNA VIDA POR LA RESTAURACIÓN DE LA VERDADERA FE

Con profunda tristeza anunciamos la muerte del Padre Anthony Cekada, que falleció el 11 de Septiembre. Estaba en casa, en la Rectoría de la Iglesia de Santa Gertrudis la Grande en West Chester, Ohio, donde había practicado su apostolado desde 1989.

El Padre Cekada fue quien me instó a fundar el Seminario en 1995. Monseñor Dolan había sido consagrado en 1993, y era hora de organizar un lugar en el que formar a los Sacerdotes. Empezamos en una sección de nuestra escuela en Warren, Michigan, y luego la trasladamos a nuestras actuales instalaciones aquí en Brooksville, Florida.

Le dije al Padre Cekada que no podía hacer el Seminario yo solo, ya que en ese momento estaba enseñando en nuestra escuela en Michigan. Así que se ofreció a venir una semana al mes para enseñar ciertos cursos a los Seminaristas. Esto lo hizo fielmente hasta Noviembre de 2019.

En Diciembre canceló su viaje, quejándose de estar enfermo. Nadie lo sabía entonces, pero esta “enfermedad” fue el comienzo de lo que sería letal para él. Porque fue en ese momento cuando comenzó a tener una serie de pequeños ataques que eventualmente le quitarían la vida.

El diagnóstico de la apoplejía no se hizo hasta Enero de este año. A pesar de que el derrame cerebral le causó un gran revés, todavía tenía mucho control de sí mismo, y esperaba una recuperación completa. Poco a poco fue mejorando. Todos estábamos muy esperanzados. Incluso hizo algunas clases en línea para los seminaristas en la primavera. Anunció que definitivamente enseñaría a los Seminaristas para el trimestre de Otoño – que sería ahora – pero Dios tenía otros planes para él.

De Junio a Agosto hubo un deterioro gradual, hasta que finalmente, a principios de Septiembre, fue llevado al Hospital con otro ataque…teníamos sospechas de que el cáncer había vuelto. También sufría de fibrilación auricular, una condición en la que el corazón late muy rápido. Uno de los peligros de este desorden son, precisamente, los ataques. Los médicos consideraron que no tenía tratamiento ni cura, y lo enviaron a casa. Murió unos días después.

UN AMIGO DE CUARENTA Y CINCO AÑOS

Conocí al Padre Cekada en la primavera de 1975, unos meses antes de mi Ordenación. El entonces Seminarista Daniel Dolan y yo viajamos de Ecône a Friburgo, Suiza, para ver al entonces monje Anthony Cekada. Se habían conocido anteriormente en un monasterio cisterciense en Wisconsin. Daniel Dolan había dejado los cistercienses y se fue a Ecône. Anthony Cekada se quedó con los cistercienses, y fue enviado a Friburgo para continuar su formación.

El propósito del viaje era convencer a Anthony Cekada de que dejara la orden conservadora Cisterciense en el Novus Ordo y viniera a Ecône. Funcionó. Anthony Cekada entró en Ecône en el Otoño de 1975, y fue ordenado en Junio de 1977.

Los años de 1976 a 1978 fueron los años de “línea dura” de Monseñor Marcel Lefebvre. En Mayo de 1976, fue suspendido a divinis, lo que significa que ya no podía ejercer legalmente sus Órdenes Sacerdotales y Episcopales. Hasta ese momento, el Arzobispo seguía una política de reconciliación con los prisioneros modernistas del Vaticano. En 1976, dio un giro total, enojado justificadamente por el hecho de que mientras los herejes modernistas se daban rienda suelta a la nueva religión de Pablo VI, él sería señalado para el castigo.

Aquellos de nosotros que habíamos pasado por los horrores de los Seminarios del Novus Ordo estábamos, por supuesto, encantados con este giro de los acontecimientos, ya que no queríamos ningún compromiso con los modernistas.

Sin embargo, en el verano de 1978, Pablo VI murió y Wojtyla (Juan Pablo II) fue elegido en Octubre. Todo cambió para monseñor Lefebvre, ya que tenía la esperanza de reconciliarse con los modernistas. Este cambio de orientación fue el comienzo de nuestro conflicto con el Arzobispo.

Después de su ordenación en 1977, el Padre Cekada fue enviado a Armada, Michigan para ayudarme con el seminario. Yo estaba solo en ese momento en las instalaciones de Armada. Estuvo allí cerca de un año, pero luego fue a Oyster Bay Cove, en una propiedad recién adquirida en Long Island. Desde allí publicó, junto con el entonces Padre Kelly y otros, la publicación llamada The Roman Catholic. Estuve en contacto regular con el Padre Cekada durante este tiempo, porque se esperaba que contribuyera a la revista.

En 1983 nueve sacerdotes americanos de la Fraternidad de San Pío X fueron expulsados porque se oponían a los cambios que se estaban haciendo y que eran preparatorios para la absorción de la Fraternidad por el Novus Ordo.

Debido a que estábamos sentados en varias corporaciones como directores, se produjeron demandas, ya que nos negamos a renunciar a estos cargos mientras existiera la intención de reconciliarnos con el Novus Ordo.

Fue durante este período de demandas, de 1983 a 1988, que el Padre Cekada y yo interactuamos mucho. No sólo había una estrategia de la que hablar, sino que también surgieron muchos temas teológicos.

En 1989, el Padre Cekada se trasladó de Oyster Bay a Santa Gertrudis, en ese momento en Sharonville, Ohio, un suburbio de Cincinnati. Unos años más tarde se construyó la instalación actual en West Chester, Ohio, donde permaneció hasta su muerte.

A partir de 1995, vería al Padre Cekada regularmente para sus visitas mensuales al seminario. También trabajé con él en varios artículos para Internet. Además aparecimos juntos en True Restoration’s Francis Watch, analizando las escandalosas declaraciones y acciones de Bergoglio.

UN LUCHADOR Y UN INVESTIGADOR

Cualquiera que conociera al Padre Cekada sabría que era un luchador infatigable. Nunca fue alguien que se diera la vuelta cuando se le desafiaba, contradecía o atacaba. La adversidad no lo deprimió; lo motivó.

En sus batallas teológicas con otros, siempre noté que si eras respetuoso con él, él sería respetuoso a cambio. Esto era cierto aunque estuvieras totalmente en desacuerdo con él. Pero si usted mostraba lo que él llamaba “actitud”, es decir, una presentación sarcástica, beligerante e irrespetuosa de su argumento, él devolvía el fuego con una sátira y un sarcasmo marchitos.

El Padre Cekada nunca se consideró un pensador profundo ni en filosofía ni en teología, pero era un excelente investigador. Siempre se tomaba la molestia de encontrar las fuentes originales de cualquier cita que se usara como argumento en su contra.

La obra maestra de su investigación fue el libro Work of Human Hands, (Hecho por manos humanas) donde expuso todo el Movimiento Litúrgico desde su origen, mostrando cómo, desde 1948, hubo un proceso paso a paso, bajo el liderazgo del masón Cardenal Bugnini, para destruir la Liturgia Romana. El fuerte del Padre Cekada era la Sagrada Liturgia, y me alegro de que nos haya dejado este libro, un testimonio permanente de acusación contra la Nueva Misa. Es, en efecto, su legado, más que cualquier otra cosa.

UN AGUDO SENTIDO DEL HUMOR

El Padre Cekada es recordado con cariño y extrañado por su sentido del humor. Era la persona más inteligente que he conocido. Nos hacía reír a todos, iluminando nuestros espíritus en este interminable y deprimente problema en la Iglesia.

ASCETICISMO

El Padre Cekada siempre disfrutaba de una buena comida, pero durante la Cuaresma practicaba un ascetismo medieval en la mesa. Se abstenía completamente de comer carne en todos los días de ayuno, y no tocaba la comida sólida hasta el final del día. Sólo comía vegetales. Pocas personas saben esto, pero lo observé cuando estaba aquí en el seminario.

UN GENERAL HA CAÍDO

El Padre Cekada puede decir con San Pablo: “He peleado una buena batalla, he terminado mi curso, he mantenido la Fe.” (II Carta a Timoteo, cap. 4, vers. 7) El Padre dio toda su vida para luchar contra el Modernismo. Dio todo lo que tenía. Utilizó todas sus capacidades en este gigantesco esfuerzo que emprendemos cada día para deshacer el Vaticano II y sus efectos.

Es difícil para mí incluso concebir el Movimiento Tradicional sin el Padre Cekada. Juntos formamos un buen equipo, cada uno contribuyendo a la preservación y defensa de la Fe Católica contra los ataques de los modernistas. También tuvimos que defender nuestras posiciones contra las críticas de los compañeros tradicionalistas de todas las persuasiones.

Su fallecimiento es, por supuesto, una fuente de gran tristeza para nosotros, pero nos consuelan las circunstancias de su muerte. El Padre Cekada no era ningún tonto, y como se deterioraba de mes en mes, estoy seguro de que sabía que se estaba muriendo. Esta comprensión le dio la maravillosa oportunidad de prepararse para la muerte. Fue constantemente asistido por Monseñor Dolan y otros clérigos, tanto en sus necesidades espirituales como en las materiales. Murió en paz en presencia de su familia y amigos cercanos.

Aunque nadie es perfecto, creo que tenemos una sólida esperanza de la salvación eterna del Padre Cekada. Tuvo una buena muerte, por todos los medios externos de juicio. Sin embargo, sólo Dios es su Juez, y no debemos dejar de rezar por el descanso de su alma. Incluso San Pablo dijo: “Porque no soy consciente de nada, pero no estoy justificado, sino que el que me juzga es el Señor”. (I Corintios, cap.4 vers.4) Los Sacerdotes tienen faltas como cualquier otro, y estas faltas, si no son expiadas en esta vida, deben ser expiadas en la siguiente, es decir, en el Purgatorio.

SEMINARIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

El Padre Cekada era muy devoto del Seminario, y se le echará mucho de menos. Era especialista en las áreas de Derecho Canónico y Liturgia, habiendo hecho años de investigación en ambos campos. Los que quedamos ahora tenemos que llenar los espacios en blanco, y no será una tarea fácil.

Se interesó especialmente por los Seminaristas, y cada vez que venía se preocupaba de dar un paseo por el exterior con cada uno de ellos. Durante sus clases, a menudo se escuchaban risas. Siempre mantenía sus cursos interesantes insertando comentarios humorísticos. El Padre Cekada solía bromear sobre sí mismo, diciendo que su visita mensual al seminario “era como el circo que viene a la ciudad”. Los Seminaristas lo amaban, y lo extrañarán terriblemente.

UNA INSPIRACIÓN PARA LOS JÓVENES

Cuando Nuestro Señor dejó este mundo al ascender al Cielo, los Ángeles dijeron a los Apóstoles, que estaban asombrados, mirando al Cielo: “Vosotros, hombres de Galilea, ¿por qué os quedáis mirando al Cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al Cielo, vendrá como le habéis visto ir al Cielo.” Es como si dijera: “No va a volver por mucho, mucho tiempo. ¿Por qué miras un cielo vacío como si fuera a volver pronto?”

En otras palabras, la obra de nuestro Señor en la tierra ha terminado. Así que el trabajo del Padre Cekada está hecho, y se ha ido a otro mundo. No lo veremos de nuevo hasta el último día.

Así como los Apóstoles, por lo tanto, tuvieron que dejar de lado su alegría por la presencia física de Cristo, y tuvieron que entregar sus vidas para la construcción de la Iglesia, así nuestros jóvenes no deben pasar mucho tiempo mirando y llorando sobre la tumba del Padre Cekada, sino que deben tratar de continuar el trabajo del Padre Cekada convirtiéndose en Sacerdotes, convirtiéndose en el gran luchador que fue, el gran investigador, uno de los generales en nuestra batalla contra el Modernismo.

Si el Padre Cekada pudiera decirnos algo desde la tumba, estoy seguro de que instaría a los jóvenes a inscribirse, a llevar armas espirituales contra el enemigo modernista, a trabajar incansablemente, como lo hizo, para la Restauración de la Verdadera Fe.

Obispo Donald Sanborn

Tomado de la edición de Septiembre del boletín del Seminario de la Santísima Trinidad

