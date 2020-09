Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

LA INTEGRIDAD CATÓLICA

“Restaurar todo en Cristo”

San Pablo a los Efesios, cap. 1, vers. 10

Fue el propio Papa San Pío X quien usó el término integrista para referirse a aquellos Católicos que defendían la Integridad de la Fe Católica frente a los modernistas, seguidores de las teorías del gnóstico francés Alfred Loisý, sacerdote francés condenado por el Santo Oficio en 1903 y excomulgado en 1908.

Según las teorías modernistas todo cambia: la Fe, la moral, el Dogma, el culto, la Iglesia. Nada hay permanente. El error más grave del Modernismo fue el de que al tratar de explicar la Fe Cristiana con el fin de hacerla más aceptable a la mentalidad moderna, la vació de todo contenido sobrenatural. Es comprensible entonces que el que el mismo Pontífice calificara al modernismo teológico como cúmulo de todas las herejías en su Encíclica Pascendi; unos meses antes, con el Decreto Lamentabili, San Pío X había condenado sesenta y cinco proposiciones modernistas.

Porque San Pío X tenía clara su misión de “restaurar todo en Cristo”, promovió la fundación de una asociación llamada Sodalitium Pianum (Liga de San Pío V), de corte integrista, a cuya cabeza estaba Monseñor Humberto Begnini (1862-1934), fundador y animador de la misma, que lucharía incansable por detectar y denunciar a los elementos modernistas infiltrados en la Iglesia. El 1 de Septiembre de 1910, San Pío X impone el conocido como Juramento anti-modernista, que permaneció vigente en Roma hasta 1967.

El ideal Católico de San Pío X frente a los ataques contra la Doctrina

“Restaurar todas las cosas en Cristo, para que Cristo sea todo en todos…”



“…en la mayoría se ha extinguido el temor al Dios eterno y no se tiene en cuenta la ley de su poder supremo en las costumbres ni en pú­blico ni en privado: aún más, se lucha con denoda­do esfuerzo y con todo tipo de maquinaciones para arrancar de raíz incluso el mismo recuerdo y noción de Dios.”



“…tras el rechazo de Su majestad, se ha consagrado a sí mismo este mundo visible como si fuera su templo, para que todos lo adoren. Se sentará en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios.”



“Arrancados el enorme crimen de la apostasía de todo orden sobrenatural, tan propia de nuestro tiempo, en la que la sociedad ha caído, hay que devolver el honor debido a las leyes santísimas y a los consejos del Evangelio”



“Sabemos que no son pocos los que, llevados por sus ansias de paz, de tranquilidad y de orden, se unen en grupos y facciones que llaman «de orden». ¡Oh, esperanza y preocupaciones vanas! El partido del orden que realmente puede traer una situación de paz después del desorden es uno sólo: el de quienes están de parte de Dios. Así pues, éste es necesario promover y a él habrá que atraer a todos, si son impulsados por su amor a la paz.”



“…tenemos ante los ojos el camino por el que llegar a Cristo: la Iglesia. Por eso, con razón, dice San Juan Crisóstomo: Tu esperanza la Iglesia, tu salvación la Iglesia, tu refugio la Iglesia. Pues para eso la ha fundado Cristo, y la ha conquistado al precio de Su Sangre; y a ella encomendó Su Doc­trina y los preceptos de Sus Leyes, al tiempo que la enriquecía con los generosísimos dones de Su Divina Gracia para la santidad y la salvación de los hombres.”





(Extractos de la Encíclica “E supremi Apostolatus Cathedra” del 4 de Octubre de 1903)

