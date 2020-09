Cari amici e cari lettori,

il sito di Radio Spada, dopo un breve ma impegnativo lavoro di riallestimento, è tornato operativo, completamente rinnovato nell’estetica e nella fruibilità più agevole da consultare, con una piattaforma più solida e durevole per poter gestire i sempre nuovi e numerosi contributi che l’arricchiscono ogni giorno.

Da oggi, per la gioja dei nostri lettori più affezionati e loquaci, i commenti, sono tornati visibili: fatene buon uso, ovviamente!

Significativamente il sito inizia questa sua nuova “stagione” nella festa di San Pio X (3 settembre), celeste patrono della lotta antimodernista e dei cattolici integrali che, come noi, si sforzano e combattono di mantenere la Fede in questi difficili decenni.

A Lui ci affidiamo nella nostra assoluta pochezza per essere sempre degni delle battaglie che affrontiamo, si degni di far brillare sempre questo sito ad maiorem DEI gloriam: possa essere fiaccola per i fedeli, luce e calore ristoratore per i deboli e i timidi, bagliore accecante e fiamma ultrice per i malvagi e i perfidi.

Piergiorgio Seveso – Presidente SQE di Radio Spada

Nella festa di San Pio X – All’Angelus

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati