Volentieri offriamo ai lettori questo curioso estratto del libro di San Giovanni Bosco, I Papi da San Pietro a Pio IX. Esempi e sintesi di fatti storici. Ricordiamo altresì che in questi giorni è già ordinabile, in relazione ad un altro periodo della vita della Chiesa: Storia universale della Chiesa – La Chiesa nascente. Persecuzione e trionfo. Buona lettura!

La giornata di Pio IX

«Il santo Padre si alza di buon mattino, e dopo aver recitate le sue orazioni, va nella sua cappella per celebrare la Santa Messa. Questa cappella è piccola e vicina all’appartamento del Papa. Il SS. Sacramento vi è sempre conservato e Pio IX nella sua grande divozione verso la SS. Eucaristia si prende egli stesso cura del mantenimento delle due lampade che ardono perpetuamente dinanzi al tabernacolo. Il Papa Pio IX celebra la Messa lentamente e santamente, sovente il suo augusto volto è bagnato di lagrime nel mentre che tiene fra le sue sacre mani il Dio nascosto, di cui egli è il Vicario. Ordinariamente dice Messa alle ore sette e mezzo, ed assiste per ringraziamento ad una seconda messa detta da uno dei suoi cappellani. Quindi egli recita ginocchioni, con uno dei prelati del suo corteggio, una parte del breviario e rientra quindi ne’ suoi appartamenti.

La colazione del Papa consiste in una semplice tazza di caffè nero. La sobrietà italiana è conosciuta: e questo è il primo pranzo di quasi tutti i romani. Sino a dieci ore circa il santo Padre lavora tutti i giorni col suo primo ministro, che è un cardinale chiamato il segretario dello Stato, il quale è principalmente incaricato dell’amministrazione temporale degli Stati della Chiesa. A dieci ore incominciano le udienze, ufficio molto penoso e difficile, in cui si tratta delle più importanti questioni e dei più gravi interessi della religione e della società. Cardinali, vescovi, principi, ambasciatori, missionari, preti, fedeli vengono da tutte le parti del mondo a portare ai piedi del Capo della Chiesa le loro suppliche, i loro omaggi o ad esporgli i loro bisogni. Il Papa, durante tutte queste udienze sta seduto; alla sua presenza si sta ginocchioni, oppure se egli lo permette, in piedi. I cardinali ed i principi hanno il privilegio di stare seduti su uno sgabellino. Entrando nella camera del Papa si fanno tre genuflessioni; la prima sulla soglia della porta, la seconda a mezzo cammino e la terza ai piedi del Papa. Quindi si bacia il suo piede o la sua mano e poi comincia l’udienza. Quando essa è terminata il santo Padre suona un campanello, e tosto un’altra persona viene annunziata ed introdotta da uno dei prelati di servizio. Solamente gli uomini sono ammessi in questa guisa negli appartamenti del Papa; questa è una regola invariabile. Quanto alle signore esse sono ricevute in udienza una o due volte per settimana, in una gran sala che fa parte dei pubblici musei del Vaticano.

Le udienze del mattino durano ordinariamente più di quattro ore continue. Quando esse sono terminate, verso due ore o due ore e mezzo, il Papa va nella sua sala da pranzo e siede ad una frugale mensa, quindi recita di nuovo ginocchioni il seguito del suo breviario, e dopo qualche momento di riposo esce in vettura per fare un po’ di moto. Sovente il Papa per iscopo delle sue passeggiate si prefigge o la visita di qualche venerato santuario dove si celebri una festa, qualche ospedale o qualche prigione. Quando il tempo è brutto, il Sommo Pontefice si contenta di passeggiare per qualche momento nella sua biblioteca, o in una delle gallerie del Vaticano.

«Al cadere del giorno indicato in Italia dal suono dell’Angelus e per questo motivo chiamato l’Ave Maria, il Papa rientra in Vaticano recita col suo seguito la salutazione Angelica aggiungendovi il De profundis per tutti i fedeli del mondo intiero che morirono nel corso di quel giorno, e quindi ricominciano le sue udienze. Allora si presentano al Papa i documenti da segnare, e si propongono alla sua sovrana approvazione ed alla sua ultima decisione i decreti delle diverse congregazioni romane, che si dividono l’esame degli affari religiosi di tutto il mondo cattolico. Queste udienze durano così sino alle dieci od undici ore della sera; dopo di ciò il santo Padre fa una leggiera colazione composta di qualche frutto o di qualche legume; quindi egli termina la recita del suo breviario e va a prendere qualche ora di un riposo che si guadagnò con tanto lavoro e così santamente». (dal MAGUIRE, Storia del Sovrano di Roma).

>>> I Papi da San Pietro a Pio IX. Esempi e sintesi di fatti storici <<<

Immagine in evidenza: Pope Pius IX at the First Vatican Council. It reads: “The great pontiffs” (above), “Pius IX opens the Vatican Council.” (below), “Chocolate factory of Aigebelle editions (Drôme)” (all down) / Dominio pubblico.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati