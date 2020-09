[foto da araldicavaticana.com]

di Piergiorgio Seveso

Nato a Roma il 28 luglio 1808, in una famiglia della nobiltà pontificia (suo padre aveva servito Leone XII) divenne sacerdote nel 1841. Dopo una lunga carriera in curia, fu nominato vescovo di Seleucia in Isauria nel 1856 e consacrato lo stesso anno. Nel 1863 fu Arcivescovo di Osimo e Cingoli senza poter prendere possesso della sede per l’ostilità delle autorità sabaude. Segretario della Congregazione dei Vescovi e dei Regolari nel 1871, Cardinale il 17 settembre 1875, morì il 17 ottobre dello stesso anno.



Estratti da un suo discorso tenuto il 22 giugno 1870 al Concilio Vaticano a favore dell’infallibilità del Papa:



“[…] Ragion per cui la potestà di reggere e governare e quella di insegnare allo stesso modo deve essere suprema nel Romano Pontefice. Forse che Cristo dando il potere a Pietro abbia posto delle distinzioni tra il potere di governo e quello di insegnare, in modo tale che uno risultasse supremo e l’altro sottoposto ad altri elementi? Giammai! Infatti per la suprema potestà di insegnare leggiamo esplicitamente e in modo particolare: Confirma fratres tuos, rogavi ne deficiat fides tua. Se l’autorità del Romano pontefice è suprema, deve essere infallibile in docendo. […] E non meno connessa è l’Infallibilità pontificia con la ragione e il fine del Primato. Fine del Primato è la conservazione dell’unità, affinché tutti siano un solo corpo, una sola fede, un solo battesimo. Questa unità è ESSENZIALE alla Chiesa di Cristo (ovvero la Chiesa cattolica) e costituisce il segno distintivo della sua stessa ortodossia. Se Cristo ha istituito lo stesso primato per mantenere la Chiesa intera in questa unità, certamente ha conferito a chi detiene il primato l’autorità e il potere che assolutamente serve per adempiere questo incarico. L’unità dalla Verità, la divisione dall’errore. Per conservare quest’unità è necessario un magistero certissimo di verità come mezzo ESSENZIALE. Chi potrebbe ritenere che Cristo, concedendo il primato, abbia poi negato contemporaneamente questo mezzo essenziale per ottenere lo scopo stesso del Primato? Nessuno nega quanto tutto questo sarebbe lontano dalla sapienza di Dio. Indi giustamente diceva San Cipriano: “Iddio edifica la sua Chiesa super unum Petrum ed a Lui affida le sue pecorelle da pascere”.

