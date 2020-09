da fsspx.news

Il direttore della sala stampa della Santa Sede ha consegnato l’informazione sabato 5 settembre: Papa Francesco si recherà ad Assisi per pregare sulla tomba del Poverello il giorno prima della sua festa. Firmerà la sua nuova enciclica dopo aver celebrato la messa.



Già è noto il titolo della terza enciclica del pontificato: “Fratelli tutti”. Questa è una citazione dalle Ammonizioni di San Francesco d’Assisi (6, 1). Il testo in italiano recita: “Guardiamo con attenzione, fratelli tutti, il buon pastore che per salvare le sue pecore (cf. Gv 10, 11; Eb 12, 2) sostenne la passione della croce”.



Il tema dell’enciclica sarà – non sorprende – la fratellanza umana e l’amicizia sociale. Dalla firma del Documento sulla fratellanza umana il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi, da parte del Papa e del Grande Imam dell’Università Al-Azhar del Cairo, Ahmed el-Tayeb, il tema ha continuato a tormentare il Magistero di Francesco.



Il fatto che l’enciclica venga firmata al termine del “tempo della creazione”, iniziato il 1 settembre e per il quale il Papa ha consegnato un messaggio, dimostra che anche l’ecologia “integrale” sarà al centro dell’enciclica. C’è da aspettarsi che l’Amazzonia vi occupi un posto di rilievo.



Purtroppo, è da temere che i difetti trovati sia nell’enciclica Laudato si’ che nel Documento sulla fratellanza umana possano essere riproposti e che le gravi riserve che sono state fatte contro di loro debbano essere ribadite.



Dalla Laudato si’, il pensiero papale non è uscito da un’utopia millenarista e pelagiana.



Millenarista, perché sogna un impossibile ripristino della natura ferita dal peccato originale. Non dice forse il Papa, nel suo ultimo messaggio – del 1 settembre – che “il Giubileo è un tempo per riparare l’originaria armonia del creato”?



Pelagiana, perché la “conversione” che porta a questa restaurazione è concepita senza l’aiuto di Dio. Come immaginare – per tutti gli abitanti del globo a cui è rivolta questa enciclica – una “civiltà dell’amore”, una “fratellanza universale” o una “nuova sintesi”, senza grazia?



È infine dimenticare la Regalità universale di Cristo, l’unica capace di restaurare l’uomo ferito, di donargli la carità divina per sé stesso e nei suoi rapporti con il prossimo, e di conservargli la prudenza per il rispetto del creato.





Fonte: Vatican.news – FSSPX.Actualités

Illustration : Mongolo1984 / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati