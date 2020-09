I. Sublimissimo spirito, S. Michele Arcangelo, invitto Duce delle celesti Gerarchie, che colle insigni vostre vittorie il terror siete divenuto di tutti i demonii: io applaudo ben di cuore ai vostri immortali trionfi e vi supplico per quello zelo ardentissimo con cui difendeste, il primo infra gli Angioli, l’onor divino, che vi degniate volgere un benigno sguardo a mia difesa tra tanti pericoli della presente vita e destiniate per me i subordinati vostri ministri che colle grazie superne in nome vostro mi soccorrano nei duri cimenti della mia eterna salute. Che non potete voi presso Dio, avendo per la vostra fedeltà meritato i più eccelsi privilegi nel cielo? Voi pari alla virtù avete l’autorità, pari alla purità la cognizione, pari alla santità avete la possanza. Perciò io v’invoco nell’offuscazione della mia mente perché illuminiate le mie tenebre; v’invoco nel languore della mia fede perché ravviviate la mia credenza; v’ invoco nell’abbattimento del mio spirito perché ravvaloriate la mia speranza; v’invoco pel raffreddamento del mio cuore perché accendiate in me l’amor divino. I vostri antichi nemici che nulla possono contro di voi, pieni di rabbia e di livore, tutte tentano le vie contro di noi perché siamo esclusi da quei seggi gloriosi ch’essi perderono e che in lor vece sono a noi destinati. Deh! voi, o grande Arcangelo, usate benignamente dell’alto vostro potere perché siano conservati a me e a tutti i fedeli di Gesù Cristo.

Pater Ave Gloria

Sancte Michael, ora pro nobis



II. Gran difensore del popolo di Cristo, S. Michele Arcangelo, che adempiendo con sollecitudine la cura a voi commessa della difesa della Chiesa di Gesù Cristo, vegliate mai sempre con singolar protezione sulla medesima: deh! ora più che mai ne stringe il bisogno che voi manifestiate la speciale vostra assistenza a favore deI fedeli cattolici che in voi confidano. Abbattete l’eresia, sterminate gli scismi, confondete l’incredulità da cui sono minacciati per ogni parte. Si moltiplichino le vostre vittorie contro i mostri infernali che aspirano ad abolire la nostra santa fede. Fate ad onta loro che la Chiesa di Gesù Cristo dilati più ampiamente il suo seno per accogliervi nuovi credenti, anzi per ammettervi interi regni e novelle nazioni, onde abbia a popolarsi il cielo d’anime elette per nuova gloria del divin Redentore a cui voi stesso dovete i vostri trionfi, i vostri meriti, l’eterna vostra felicità.

Pater Ave Gloria

Sancte Michael, ora pro nobis



III. Protettore singolarissimo della buona morte, S. Michele Arcangelo, che l’impiego anche avete di presentare al Signore le pie anime dei trapassati: poiché in quel punto tremendo è tuttavia in pericolo anche la santità più segnalata, deh! raddoppiate le vostre grazie colla potente vostra difesa contro gl’infernali nemici e coll’assistenza speciale nell ‘agonia allontanate ogni periglio in quegli ultimi momenti di mia vita. Accettate adesso per allora le mie più umili suppliche che ora v’indirizzo per quel gran passo da cui dipende l’eternità. Datevi a vedere pieno di luce e di minacce ai nemici che tenteranno l’ultimo sforzo per rapire con sé l’anima mia e condurla in perdizione. Io confido pienamente in voi e nell’efficace vostra presenza che ora imploro. Voi ricevete allora il mio spirito sicché libero e puro abbia con voi a volare agli amplessi del mio unico bene per amarlo, benedirlo, glorificarlo in eterno. Così sia.

Pater Ave Gloria

Sancte Michael, ora pro nobis



INNO (di Urbano VIII)

Te, splendor et virtus Patris,

Te vita, Iesu, córdium,

Ab ore qui pendent tuo,

Laudámus inter Angelos.



Tibi mille densa míllium

Ducum coróna mílitat;

Sed éxplicat victor Crucem

Míchaël salútis sígnifer.



Dracónis hic dirum caput

In ima pellit tártara,

Ducémque cum rebéllibus

Cælésti ab arce fúlminat.



Contra ducem supérbiæ

Sequámur hunc nos príncipem,

Ut detur ex Agni throno

Nobis coróna glóriæ.



Deo Patri sit glória,

Qui, quos redémit Fílius,

Et Sanctus unxit Spíritus,

Per Angelos custódiat.

Amen.



ANTIFONA

Factum est siléntium in cælo, dum draco commítteret bellum; et Míchaël pugnávit cum eo, et fecit victóriam



V. Princeps gloriosíssime, Míchaël Archángele.

R. Semper precáre pro nobis Fílium Dei.



OREMUS

Deus, qui, miro órdine, Angelórum ministéria hominúmque dispénsas: concéde propítius; ut, a quibus tibi ministrántibus in cælo semper assístitur, ab his in terra vita nostra muniátur. Per Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.





INDULGENZA : Ai fedeli che in qualsiasi tempo dell’anno offriranno preghiere a san Michele Arcangelo col proposito di continuare la devozione per nove giorni consecutivi è concessa: a) indulgenza di cinque anni, una volta al giorno; b) indulgenza plenaria, alle solite condizioni, una volta compiuta la novena (Pius IX, Audientia 3 ian. 1849 ; S. C. Episc. et Regul., 28 ian. 1850; S. C. Indulg., 26 nov. 1876; S. Paen. Ap., 9 febr. 1933).









