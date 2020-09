Scommetto che tutti abbiate mangiato almeno una volta nella vita il tipico antipasto composto da prosciutto e melone. La ricetta che vi propongo oggi è un’alternativa altrettanto fresca e stuzzicante: i bastoncini di mela e prosciutto. Sono perfetti come antipasto ma potete mangiarli, come abbiamo fatto noi, anche per una cena leggera, accompagnati da un’insalata.

La ricetta è tratta dalle schede “Il Ricettario della Buona Cucina” della De Agostini.

DOSI: 4 persone (12 bastoncini circa)

DIFFICOLTA’: Bassa

PREPARAZIONE: 30 minuti

COTTURA: –

COSTO: Medio

INGREDIENTI:

2 mele golden

12 fettine di prosciutto crudo

100 g di yogurt bianco magro

PREPARAZIONE:

Per prima cosa, lavate, asciugate e sbucciate le mele, senza tagliarle. Poi, con l’aiuto di un levatorsoli, ricavate dalla polpa tanti cilindri e tagliateli della lunghezza di 2-3 cm. Quindi, spennellateli abbondantemente con lo yogurt.

A questo punto, disponete le fette su un tagliere o sul piano di lavoro e adagiate su ciascuna fetta un cilindro di mela, dopodiché arrotolatele formando degli involtini. Poi preparate gli spiedini infilando tre o quattro involtini sui bastoncini di legno.

Infine, adagiateli su un piatto da portata e teneteli in frigorifero fino al momento di servirli.

Alla prossima ricetta,

