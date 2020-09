Era da tanto che avevo in mente di fare un dolce con le zucchine e, finalmente, oggi ho messo in atto il mio proposito preparando questo plumcake con zucchine e cioccolato.

Ho preso in considerazione diverse ricette ma, alla fine, mi sono basata principalmente su quella di Miria di dueamicheincucina.it

Il plumcake con zucchine e cioccolato è sicuramente un dolce particolare ma, del resto, se si fanno dolci con altre verdure come le carote, perché stupirsi di quelli a base di zucchine? Le zucchine si grattugiano e si mettono crude nell’impasto: il loro sapore è neutro ma servono a dare morbidezza e umidità all’impasto. E’ un dolce perfetto per la colazione e la merenda. Inoltre, non essendoci né burro né latte è adatto anche a chi è intollerante al lattosio.

Il prossimo passo sarà fare un dolce con le melanzane!

DOSI: 8 persone

DIFFICOLTA’: Bassa

PREPARAZIONE: 50 minuti

COTTURA: 50 minuti circa

COSTO: Medio

INGREDIENTI:

3 uova grandi

150 g di zucchero

100 g di olio di semi

250 g di zucchine al netto dello scarto

200 g di farina 00

30 g di cacao amaro

50 g di gocce di cioccolato (io ho usato quelle fondenti)

100 g di nocciole sgusciate

1 bustina di lievito per dolci

2 cucchiaini di estratto di vaniglia

PREPARAZIONE:

Per prima cosa lavate, spuntate ed asciugate le zucchine, dopodiché tagliatele in verticale ed eliminate i semi interni, se troppo grossi. Poi grattugiatele su della carta assorbente con una grattugia a fori grossi (in alternativa, potete usare la mandolina con funzione julienne). Ora, coprite con un altro strato di carta assorbente e tamponate per rimuovere l’acqua in eccesso.

Poi tritate finemente le nocciole ma senza ridurle in farina.

A questo punto, separate i tuorli dagli albumi e montate questi ultimi a neve, con le fruste elettriche, e tenete da parte.

Poi montate i tuorli con lo zucchero, dopodiché aggiungete l’olio e continuate a montare. Quindi, unite le zucchine, incorporandole delicatamente ai tuorli con una spatola. Poi aggiungete le nocciole, le gocce di cioccolato e la vaniglia e continuate a mescolare.

Ora setacciate la farina con il lievito ed il cacao ed uniteli al resto degli ingredienti.

A questo punto, incorporate delicatamente anche gli albumi.

Poi versate l’impasto nello stampo rivestito di carta da forno bagnata e strizzata. Fate cuocere in forno preriscaldato (io ho usato la funzione statica) per circa 50 minuti. Il tempo di cottura dipende dal forno, quindi vi consiglio di fare la prova con uno stuzzicadenti.

Infine, sfornate il plumcake, fatelo raffreddare leggermente, dopodiché toglietelo dallo stampo e fatelo raffreddare completamente su una gratella prima di servirlo.

NOTE:

Il plumcake con zucchine e cioccolato si conserva per diversi giorni a temperatura ambiente.

Io ho usato le zucchine scure ma potete utilizzare anche quelle chiare, anzi, sono più dolci e meno acquose.

Potete sostituire le nocciole con mandorle e pistacchi.

