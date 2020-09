Vescovo argentino minaccia di punire i sacerdoti per aver dato la Comunione in bocca.

Connect on Linked in

Foto: LifeSiteNews.com

di Redazione

Traduciamo un pezzo di LifeSiteNew.com che riporta un ennesimo segno del punto cui è arrivato certo clero odierno. E moderno.

Monsignor Eduardo Maria Taussig aveva precedentemente chiuso il suo seminario diocesano per lo stesso motivo.

SAN RAFAEL, Argentina, 31 agosto 2020 ( LifeSiteNews ) – Il vescovo argentino che ha recentemente chiuso il suo seminario diocesano per aver distribuito la Santa Comunione sulla lingua ha ora minacciato i suoi sacerdoti di sanzioni canoniche.

Come riportato dalla Catholic News Agency (CNA), il vescovo Eduardo Maria Taussig ha avvertito in un messaggio del 20 agosto che i sacerdoti che hanno agito con “disobbedienza” nei confronti del suo decreto che impone la distribuzione della Santa Comunione sulla mano “hanno causato scandalo e divisione“.

Taussig ha affermato che il suo messaggio era un avvertimento canonico formale, ha scritto la CNA, “qualsiasi sacerdote che ha continuato a disobbedire alla sua direttiva avrebbe dovuto affrontare sanzioni canoniche“.

Nel frattempo , Taussig ha sospeso tutte le messe pubbliche, sottolineando ancora una volta che la Santa Comunione al di fuori della Messa può essere distribuita e ricevuta solo in mano.

[…]

Più di 20 medici austriaci hanno sostenuto a giugno: “Dal punto di vista dell’igiene, è assolutamente incomprensibile per noi perché la comunione orale sia stata vietata in Austria. Consideriamo anche questa forma di distribuzione più sicura della comunione con le mani “.

I medici hanno sottolineato che la maggior parte delle contaminazioni sono il risultato di mani sporche, citando il dottor Filippo Maria Boscia, presidente dell’Associazione Medici Cattolici d’Italia, che ha scritto a maggio: “Quello che è certo è che le mani sono le parti del corpo che sono più esposti agli agenti patogeni “.

A luglio, p. Alejandro Miguel Ciarrocchi, rettore del seminario diocesano San Rafael, aveva difeso il diritto dei suoi seminaristi a ricevere il Santissimo Sacramento secondo le norme tradizionali, direttamente sulla lingua.

Il vescovo Taussig, in risposta, lo ha rimosso dalla sua posizione. Poi, poiché anche altri sacerdoti amministravano la Santa Comunione secondo le preferenze tradizionali dei loro parrocchiani, Taussig ha chiuso il seminario stesso.

Un portavoce diocesano ha spiegato che il Vaticano appoggia la decisione. “Secondo le istruzioni della Santa Sede, è stato deciso di chiudere il seminario“, ha detto.

“Il provvedimento preso dalla Congregazione per il Clero, che è proprio il dicastero del Santo Padre che ha giurisdizione su questi casi, tiene conto che a causa della reazione indisciplinata di buona parte del clero della diocesi, in questo momento , questa diocesi non è in grado di mettere insieme un gruppo di ministri che si conformino alla disciplina della chiesa “.

[…]

