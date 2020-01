Tesseramento

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Le Edizioni Radio Spada sono prima di tutto un’associazione. È possibile iscriversi condividendone i fini e volendo essere parte dei progetti che sviluppa.

Per far parte della nostra comunità è necessario professare la Fede Cattolica. La partecipazione alle attività di Radio Spada è dunque incompatibile con ogni adesione a logge massoniche o ad altre sette condannate dalla Chiesa. Allo stesso modo è richiesto agli iscritti il giuramento antimodernista (di San Pio X) per provare la fedeltà alla Dottrina.

Per esser membri – ai fini della legge italiana e dei regolamenti interni di Radio Spada – è dunque necessario inviare copia:

del documento di identità valido (carta d’identità o passaporto) dell’informativa sulla privacy per il trattamento dei dati del Documento di adesione ai fini di Radio Spada (accettazione dello Statuto e Giuramento antimodernista di San Pio X) copia della ricevuta di pagamento della quota associativa annuale (che ogni anno potrà essere rinnovata per chi intenderà continuare a far parte dell’associazione). La quota di adesione può essere: di 30 Euro annuali per il socio semplice. Include un buono di 5 Euro spendibili sull’ecommerce delle Edizioni Radio Spada

di 50 o più Euro annuali per il socio sostenitore. Include un buono di 10 Euro spendibili sull’ecommerce delle Edizioni Radio Spada

Diventare socio conferisce tutti i diritti previsti dallo Statuto.

Alleghiamo di seguito i documenti da inviare firmati. Per ulteriori informazioni si può scrivere a..