Meditazione e preghiera a Santa Maria Bambina

Natívitas tua, Dei Génetrix Virgo, gáudium annuntiávit

univérso mundo: ex te enim ortus est sol justítiæ,

Christus Deus noster: qui solvens maledictiónem,

dedit benedictiónem; et confúndens mortem,

donávit nobis vitam sempitérnam.

Sogliono con segni di festa e di allegrezza solennizzarsi dagli uomini le nascite de’ loro bambini; ma più presto dovrebbonsi compiangere con segni di lutto e di dolore; considerando ch’essi nascono non solo privi di meriti e di ragione, ma di più infetti dalla colpa e figli d’ira, perciò condannati alle miserie ed alla morte. La nascita sì della nostra bambina Maria è giusto che si celebri con festa e lode universale, mentr’ella viene alla luce di questo mondo bambina nell’età, ma grande ne’ meriti e nelle virtù. Maria nasce santa, e gran santa. […] la nostra celeste fanciulla sì per essere stata fatta la mediatrice del mondo, sì per essere stata destinata Madre del Redentore, sin dal principio del suo vivere ricevé una grazia maggiore di quella di tutt’i santi insieme. Onde che vago spettacolo era al cielo e alla terra la bell’anima di questa felice bambina, sebbene racchiusa ancora nell’utero di sua madre! Ella era la creatura più amabile agli occhi divini, perché già colma di grazia e di merito poteva fin d’allora vantarsi: “Cum essem parvula, placui Altissimo” (Commune festorum B. M. V., Noct. 1, Responsiorium 2) Ed era insieme la creatura più amante di Dio, che mai sino a quel tempo fosse comparsa nel mondo. […] Rallegriamoci dunque colla nostra Bambina che nasce sì santa, sì cara a Dio e sì ripiena di grazia. E rallegriamoci non solo per lei, ma anche per noi, poich’ella viene al mondo piena di grazia, non solo per gloria sua, ma anche per bene nostro.

(da S. Alfonso Maria de Liguori, Discorso II “Della Nascita di Maria”. Testo raccolto da Giuliano Zoroddu)

